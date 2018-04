Boyé: "Ganar al Sevilla sería bueno para nosotros"

Lucas Boyé tras el entrenamiento ha hablado en rueda de prensa. El argentino ha afirmado que quiere estar entre los once titulares y para ello va a trabajar duro: "Iba a trabajar para poder ganarme un lugar, para poder estar y para poder servir al técnico donde quiera que esté". El nueve del Celta de Vigo quiere hacerse un hueco en el once titular de su técnico Unzué: "Yo prefiero jugar, después el técnico decidirá dónde. Yo siempre me entreno para jugar, si es entre los once mejor, no tengo problema en jugar por el centro o por la banda", confesaba tras una pregunta si preferiría jugar de delantero centro o por la banda. El delantero cedido del Torino jugó durante su año y medio en Italia por banda, donde se encontraba muy bien. En estos momentos, al argentino le es indiferente por dónde jugar, lo único que quiere es jugar y por lo que el técnico confíe en él y le dé minutos.

De cara al partido del sábado 7 de abril, ante el Sevilla, Boyé ha compadecido que es un partido muy importante y decisivo: "Matemáticamente, si perdemos ante el Sevilla no estamos fuera de Europa pero seria un golpe muy duro", a lo que continuó diciendo: "Es un partido muy importante y hay que dar lo mejor, ojalá se queden los tres puntos aquí". El delantero argentino ha afirmado que no deben jugar como lo hicieron en San Mamés el pasado fin de semana: "Hay que dar todo desde el primer minuto, los tres puntos es lo que más queremos", señaló.

Por último, ha afirmado que es un chico al que le gusta la competencia y sabe que en la delantera del Celta lo hay, ya que se encuentra Iago Aspas uno de los mejores delanteros del momento. Acababa la rueda de prensa diciendo: "Voy a trabajar para que reconozcan que saco lo mejor en los entrenamientos".