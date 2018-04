Once ideal VAVEL Premier League jornada 32: Un descenso inmovil y golpe a la Champions

Como bien dice el titular los cuatro equipos que estarán en la Champions League en la temporada que viene parecen claros, después de que el Chelsea no fuese capaz de vencer al Tottenham a pesar de comenzar ganando con un gol de Álvaro Morata. Con esta derrota los de Conte están situados a 8 puntos del equipo de Pochettino y tendrá que vencer todos los partidos que quedan hasta el cierre de esta Premier League. Por lo que respecta al descenso, no ha habido movimientos prácticamente, ya que los favoritos se impusieron una jornada más y en el que el West Brom vuelve a demostrar una jornada más que no está al nivel para estar la temporada que viene en Premier League. Sin entretenernos más, vamos ya a hablar de los 11 jugadores que forman nuestro Once Ideal de la jornada 32 de la Premier League.

​​El guardián de la portería

Foto: Premier League

Kasper Schmeichel: ​El experimentado portero de Leicester City volvió a demostrar la clase que tiene bajo los palos parando un penalti clave a Murray cuando el partido entre Brighton y Leicester iba 0-0 y que podía haber provocado un transcurso del partido muy diferente al que acabaría sucediendo. También cabe destacar la gran estirada para detener el colocado tiro libre de March en los últimos minutos de partido en los que el Leicester estaba con un jugador menos por la expulsión de Ndidi y que evitó que el Brighton pusiera el empate en el marcador. Este partido lo acabaría ganando el Leicester por 0-2 y la aportación de Schmeichel no pasa desapercibida y por eso está en nuestro Once Ideal.

​Defensa de Champions League

Foto: Premier League

​Davinson Sánchez: ​El joven central colombiano del Tottenham está cuajando una temporada fantástica en el equipo de Londres. En un partido tan importante como el de el pasado fin de semana, Davinson Sánchez volvió a demostrar la gran personalidad que tiene en la toma de decisiones defensivas y la gran salida de balón que tiene con los pies que le da muchas posibilidades a Lloris a la hora de evitar balones largos frente a un equipo que van tan bien por alto como el Chelsea. Sin duda, volvió a demostrar que la camiseta del Tottenham no le pesa en absoluto y que es un central que en el futuro va a dar mucho que hablar.

Jan Vertonghen: ​Acompañando a Davinson Sánchez en nuestra defensa estará su compañero en la zaga del Tottenham Jan Vertonghen. El belga volvió a demostrar que ante la falta de Alderweireld el es el jefe de zaga y que no se corta a la hora de meter el pie como demostró en una acción con su compañero de selección Eden Hazard que le pudo costar una lesión. Vertonghen que en esta clase de partidos esta temporada está dando un nivel muy alto y además se complementa muy bien con su compañero Davinson ya que los dos son rápidos al corte y por arriba es difícil ganarles un balón. En los dos anularon a Morata que acabó desquiciado y a Hazard que no pudo tocar balón área rival.

Vincent Kompany: ​Otro belga que formará la zaga es el defensa del Manchester City Kompany. El veterano central vuelve a jugar de titular en la zaga del Manchester City después de que las lesiones le han vuelto a respetar. Titular indiscutible ahora mismo para Guardiola, está demostrando otra vez ese gran nivel que mostraba temporadas anteriores y eso lo está notando el equipo que tan solo ha encajado un gol con el de titular en los últimos 5 partidos. Otro gran partido de Kompany que mostró una gran seguridad al corte en los pocos acercamientos del Everton durante el partido y que le permite estar en este Once Ideal.

​Centro del campo completo

Foto: Premier League

​Vicente Iborra: ​El centrocampista español es el equilibrio de nuestro once y aparece en nuestro equipo después de realizar un partido muy completo en todos los aspectos, recuperando muchos balones en el centro del campo, ganando muchas disputas por alto aprovechando su gran altura y lo que fue más importante para el Leicester sorprender con su llegada que ya mostró en muchos ocasiones en el Sevilla para marcar el primer gol del partido que su equipo tanto necesitaba con un cabezazo al que Ryan no pudo llegar. Un futbolista muy completo que en su mejor nivel le puede dar mucho al Leicester para lo que queda de temporada.

Christian Eriksen:​ El jugador danés vuelve a repetir en nuestro once ideal después de demostrar el "guante" que tiene en su pierna derecha filtrando pases a la espalda de la defensa del Chelsea y lo que fue más importante en el transcurso del partido, el disparo espectacular que se sacó desde fuera del área al que Caballero se quedo parado sin poder hacer nada justo antes del descanso que hizo un daño tremendo al Chelsea y que acabaría rematando un jugador del que hablaremos más tarde. El gol de Eriksen fue el principio de la crisis del Chelsea en este partido, ya que con un 1-0 al descanso a favor de los de casa el partido hubiera sido totalmente diferente.

David Silva:​ El jugador del Manchester City está realizando posiblemente su mejor temporada desde que llegó a la Premier League y así lo volvió a dejar claro frente al Everton. David Silva repartió en esta ocasión dos pases de gol, un para Sané y otro para Sterling que encarrilaron el partido. Además volvió a dar esa pausa al equipo cuando el Everton buscaba recortar diferencias y tuvo un gran acierto en el pase que evitaba posibles contraataques del Everton. El equipo de Guardiola juega al ritmo que quiere Silva y esto le está dando estos grandes resultados a Guardiola quien puede disfrutar del balón.

Dele Alli: ​El último de nuestros centrocampistas es el gran jugador del Tottenham Dele Alli. Dele se enfrentaba a una de sus víctimas favoritas en la Premier League y volvió a realizar un gran partido que le valió los tres puntos a su equipo. El jugador inglés tuvo uno de sus mejores partidos está temporada, mostrando su gran repertorio de gestos técnicos y sobretodo un gol fantástico para colocar por delante a su equipo y con el que se volvió a reivindicar en su partido 100 con la camiseta del Tottenham en la Premier League. Por si fuera poco, como si de un gran goleador se tratase, aprovechó un rechace suelto dentro del área para anotar el tercer gol de su equipo que acabaría de hundir al Chelsea. Partido muy completo que provoca que el Tottenham este más cerca de su objetivo.

​Ataque muy efectivo

Foto: Premier League

​Ayoze Pérez: ​El jugador del Newcastle fue determinante en la victoria de su equipo, ya que anotó el único gol que hubo en el partido cuando el partido comenzaba a llegar a su final. Con este gol, el Newcastle consigue su tercera victoria consecutiva en casa y frente a un rival directo en la lucha por evitar el descenso que aleja al equipo en estos momentos a 7 puntos del Southampton.

Alexis Sánchez: ​El jugador chileno tuvo un papel fundamental en la victoria del Manchester United frente al Swansea, ya que dio el primer gol a Lukaku y no falló dentro del área anotando el segundo gol a pase de Lingard. Volvió a moverse por todo el frente de ataque en busca de soluciones para sus compañeros y dejando todo en el campo hasta que Mourinho decidiese darle descanso y dar entrada a Rashford. Un partido típico de Alexis que le vale estar en el ataque de nuestro equipo esta jornada.

Marko Arnautovic: ​El delantero del West Ham fue una pesadilla para la defensa del Southampton y sobretodo para su portero McCarthy, ya que a pesar de lograr pararle en dos ocasiones, a la tercera no perdonó y dio el segundo gol de su equipo que le daba confianza a su equipo para afrontar el resto del partido después de ser el más rápido dentro del área para hacerse con un rechace. Por si fuera poco, el jugador austriaco siguió atacando hasta que a través de un centro de Masuaku batiese a McCarthy con un cabezazo imparable para el portero justo antes del descanso. Con esto, el West Ham logró 3 puntos muy importantes que dan tranquilidad a una afición muy cabreada en el partido anterior que dejó imágenes lamentables. Con este gran resultado y su estrella en un gran estado de forma, vuelve la tranquilidad temporalmente al conjunto de los "hammers".