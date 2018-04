El titular en el banquillo

Google Plus

Torres estas temporadas atrás, siempre ha sido fijo en todos los esquemas de los entrenadores, desde Enrique Martín hasta Petar Vasiljevic. La época en la que entrenaba el de campanas, el diez rojillo fue uno de los mejores jugadores rojillos que llegó a marcar la cantidad de 12 goles y 11 asistencias marcando golazos de falta como contra el Leganés o marcando tres goles como contra el Lugo.

En primera llegó a marcar siete goles y dio cinco asistencias siendo el segundo máximo goleador del CA Osasuna. Esa temporada fue accidentada para Roberto ya que no pudo estar al 100 por 100 a causa de una molestia muscular.

Esta temporada también empezó como titular jugando los 90 minutos donde marcó dos goles en las primeras siete jornadas y dio dos asistencias en las primeras ocho. Pero a lo largo de la temporada ha ido perdiendo protagonismo por diferentes causas que le han llevado a jugar 48 minutos en las últimas cinco jornadas, cuando en las primeras cinco disputó 407 minutos.

Las causas

La alineación. Roberto Torres es un jugador que siempre va a jugar con gran intensidad, pero el de Arre, como ya se vio el año pasado en la época de Joaquín Caparrós, no es un jugador de banda, sino un jugador de medio campo ofensivo que ayuda al equipo a presionar y a conectar con el delantero.

Mal momento. El canterano no está pasando por un buen momento, ya puede ser por el sistema en el cual no se siente cómodo o que simplemente no pase por un buen momento, ya que Torres, siempre ha tenido un gran golpeo de balón a la hora de colgar faltas, en las cuales se está quedando corto, o en el libre directo, donde ha fallado más de lo que acostumbra.

Diego Martínez. El técnico gallego no lo ha probado en su posición natural y eso le ha podido condicionar al jugador navarro. En cambio, con el jugador sevillano si ha hecho modificaciones en el sistema para que este juegue en su posición

Los fichajes. Los fichajes invernales de Borja Lasso y de Rober Ibáñez no han ayudado a Roberto Torres para que este sea titular. Borja Lasso es su máxima competencia ya que al principio jugó en la posición de banda izquierda, posición donde jugó Roberto, y después por el cambio de sistema en la media punta, posición natural del diez rojillo. En el caso de Rober, ha afectado más indirectamente a la suplencia de Torres, porque al jugar en la banda derecha, Diego Martínez ha mandado al otro canterano Kike Barja a jugar en la banda izquierda.

El jugador rojillo en el caso de que quiera tener más minutos, tendrá que dar lo máximo de sí para ganar el puesto al jugador sevillano Borja Lasso.