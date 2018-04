Alexa Bliss vs Nia Jax: La amistad llegó a su fin

Google Plus

Después de conseguir la victoria en la Elimination Chamber venciendo a otras cinco superestrellas y asegurándose su sitio en Wrestlemania 34, la duda era contra quien sería el combate. Si contra la ganadora del Royal Rumble, la imbatida Asuka o contra alguna otra superestrella de la marca roja.

Después de que Asuka saliera en Fastlane al acabar el combate entre la campeona femenina de SmackDown y Rubby Riott y retara a Charlotte por el título femenino de la marca azul, Alexa no tenía oponente hasta que una cámara oculta que grabó lo que pensaba realmente sobre su "amiga" Nia Jax, desatando la furia de esta, y que Kurt Angle pactara el combate entre ellas para el 8 de abril en Nueva Orleans.

La campeona no tiene para nada un combate fácil ya que ha estado intentando evitar a Nia Jax desde que consiguió el título en agosto contra Sasha Banks. Todas las apuestas dan como a la aspirante como clara favorita y Alexa necesitará idear una estrategia con su amiga Mickie James para poder salir victoriosa en Wrestlemania, algo que no parece fácil.

La campeona ha venido cosechando victorias en los últimos PPV de manera no muy limpia, pues suele contar con ayudas externas o sacando ventaja de factores externos. Desde que consiguió su segundo campeonato femenino de RAW, tuvo combates difíciles como el que tuvo en No Mercy en una Fatal5-Way en la que venció a Bayley, Emma, Nia Jax y Sasha Banks. En TLC venció a Mickie James y en Survivor Series fue derrotada ante Charlotte Flair, aunque no estaba el título en juego.

Tras lo ocurrido estas últimas semanas, donde Nia no ha conseguido ponerle las manos encima a "la Diosa de la WWE", no cabe duda de que este domingo querrá desquitarse consiguiendo la victoria y con ello su primer reinado como campeona.