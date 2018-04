Sin Sergio, pero con refuerzos

Google Plus

Sergio Álvarez no podrá estar en el terreno de juego de El Molinón este fin de semana al tener que cumplir un partido de sanción por acumulación de tarjetas. Lo cierto es que, sin él, el equipo no parece funcionar de la misma manera.

Sin embargo, con la buena forma del equipo, hay varios recambios que pueden ser útiles a la hora de afrontar una baja tan importante como la del mediocentro asturiano.

El primero que se debe considerar es Hernán Santana. Sería un cambio natural, que de ninguna manera cambiaría el sistema de juego ni el dibujo que el Pipo Baraja y, dado el buen juego de todo el equipo, parece importante continuar con este esquema.

Además, el canario está realizando unos buenos partidos desde su llegada a Gijón, parece haberse acomodado perfectamente a lo que se entrena y se pide en Mareo. Parece ser una apuesta segura y la que más opciones tiene para llevarse la titularidad este domingo.

Sin embargo, por suerte para el entrenador del Sporting, este no es el único recambio que puede introducir ante la ausencia de Sergio. Otra opción muy a tener en cuenta es la de Nacho Méndez, al que también se le consideraría como un cambio natural del avilesino.

El jugador asturiano, a pesar de su juventud, ha demostrado tener una madurez dentro del campo que hace que tenga una gran estabilidad que aportar al equipo. Su importancia en el filial no le ha privado en ningún momento de jugar con la elástica del primer equipo, por lo que no sería tampoco de extrañar que pudiese jugar, si no de titular, unos minutos frente al Reus.

Aquí no terminan las opciones. Guitián también podría jugar como mediocentro en el caso de que el Pipo lo considerase oportuno. El futbolista, que desde que llegó a Gijón y se convirtió en titular como central está haciendo una temporada de ‘quitar el hipo’, como suele decirse, podría cambiar de posición, cediéndole su sitio en el terreno de juego a Barba y Álex Pérez, mientras que él adelantaría su posición.

Aún tiene unos días para decidirlo el entrenador rojiblanco, aunque no son pocas las opciones que tiene, por suerte.