Resultados RAW 2 de abril de 2018: ¡Ultima parada antes de Wrestlemania!

Este lunes 2 de abril se llevó a cabo desde el Philips Arena el último programa de Monday Night RAW antes de llegar a Wrestlemania 34. John Cena parece quedarse con las ganas de figurar en el magno evento, mientras que Roman Reigns y Brock Lesnar se dieron un pequeño aviso de lo que nos espera este domingo.

La transmisión comienza con Jonathan Coachman, que procede a presentar a Triple H y a Stephanie McMahon, y luego a Kurt Angle junto a Ronda Rousey para el cara cara al duelo mixto que tendrán en la vitrina de los inmortales. 'The Game' dice que todo ese apoyo del público hacia Ronda se convertirá en un silencio absoluto cuando pierdan el domingo, y que todo será por culpa de Kurt. Steph se auto-elogia por haber logrado el contrato de Rousey y dice que a pesar de su actitud la llevaron a WWE porque es lo mejor para los negocios, añade que ellos son quienes hacen las preguntas y le dice que quién carajos se cree. Kurt interrumpe diciendo que ella es Ronda 'Freakin' Rousey y que la hará rendir el domingo.

Triple H le pregunta a Angle el porqué se siente tan confiado, y afirma que tanto él como Stephanie vivieron toda su vida en WWE y que Ronda no conoce las reglas. Steph dice ganarán para mostrarle a todos en el vestidor quiénes mandan, a ver si aprenden a respetar, le advierte a Ronda que ella escogió ese camino, que perderá en Wrestlemania y que en la historia quedará grabado que perdió en su debut ante ella. 'Rowdy' le pregunta a Steph si es diestra o zurda para saber si podrá seguirle firmando los cheques después de zafarle el brazo. Coachman le pide a ambos 'equipos' ponerse face-to-face, y ambas mujeres parecen quererse ir a más que la simple foto. Kurt trata de separarlas pero Hunter aprovecha para atacarlo a traición y sacarlo del ring. Ronda agarra a Triple H por el cuello pero Stephanie la alza y la deja caer sobre una de las mesas.

Bayley vs Sonya Deville

La 'Hugger' consiguió la victoria después de un roll-up sobre la integrante de Absolution. Finalizado el combate, Rose y Deville atacan a Bayley pero Sasha Banks aparece para salvarla. 'The Boss' saca a Mandy mientras que Bayley hace lo propio con Sonya. Ambas en el ring y Sasha le exige levantarle el brazo, pero Bayley se niega y se van a los golpes. Luego llegan Sonya y Mandy para atacarlas.

Finn Bálor vs Seth Rollins

En un combate muy emotivo tanto 'The Architect' como el irlandés se dieron muestras de lo que probablemente harán el domingo, claro, incluyendo al campeón intercontinental, The Miz, que estuvo en la mesa de comentaristas, presenciando la victoria de Rollins con un Peace of Mind.

En backstage, Kurt Angle se acerca a Paul Heyman. y le dice que no haga ni diga nada que pueda complicar las cosas entre Reigns y Lesnar, pero Heyman se ríe irónicamente de lo que ha dicho el General Manager.

Los Campeones en pareja, Sheamus y Cesaro, salen al ring y hablan sobre Braun Strowman. Dicen que no les importa quién será el compañero de monstruo, que puede ser grande, pero que esto será una lucha en parejas y que en algún momento va a tener que darle el relevo. Por último le advierten que nunca tendrá un compañero y tampoco los títulos. Strowman aparece, y dice que tienen razón al decir que no sirve para jugar en equipo, pero que si quiere retarlos necesitará un compañero y que justo estaba hablando con él. También afirma que tampoco le gusta lo que The Bar ha dicho. Los campeones le exigen que salga a dar la cara, pero Strowman dice que lo hará solo si aceptan que él luche contra uno de ellos y aceptan. Luego dice que su compañero se parece mucho a él, que es solo un poco diferente y va a buscarlo. Suena la música de Strowman, y este sale con lentes y una camisa, y se hace pasar por "Brains" Strowman. Cuando llega al ring, se quita la camisa y los lentes pero los campeones lo atacan, luego Braun manda lejos a Cesaro y Sheamus huye.

Matt Hardy vs Goldust

Antes del combate, tanto Hardy como 'Goldie' hablan sobre sus aspiraciones en Wrestlemania, ambos lucharán en la batalla real conmemorativa a André The Giant. El dueño del 'Woken Universe' se quedó con la victoria después de aplicar su Twist Of Fate, cuando Goldust buscaba su clásica combinación de patada al pecho seguida de un uppercut.

John Cena sale al ring para hablar de Undertaker. Dice que no se siente mal porque él hizo todo lo posible, y que asume que irá a Wrestlemania como fan. Dice que Michael Cole le recomendó participar en la Andre The Giant Memorial Battle Royal o aspirar por algún título, pero que declinó de esas opciones, ya que perdió esas oportunidades y no sería justo quitárselas a los demás. Afirma que Undertaker es su última opción para ir a Wrestlemania. Repite que irá orgullosamente como fan, y menciona varios talentos que tendrán combates allí, pero pide al público que aclame por Undertaker. Inmediatamente el público corea al 'Phenom', pero pronto pasan a los abucheos al ver que no apareció. Por último Cena dice que 'Taker' lo puede ignorar cuantas veces quiera, pero cuando ignora a la gente, es un hombre muerto caminando y se marcha frustrado.

En backstage, Roman Reigns se encuentra a Kurt Angle, quien le pide que no arruine su combate, que ya le pidió a Paul Heyman que no haga nada para retarlo. Reigns vuelve a criticar a Lesnar por no estar nunca y por sus ataques, y termina diciéndole a Angle que puede llevar su tratado de paz con Paul al mismo lugar donde empeñó su medalla de oro.

Elias vs Heath Slater

Antes del combate, 'The Drifter' apareció en medio del ring para su clásica serenata, pero fue interrumpido por 'The One Man'. Sin embargo, en la lucha fue poco lo que pudo hacer y Elias ganó en poco tiempo tras aplicar su Drift Away.

Curt Hawkins se encuentra con Braun Strowman en el vestuario. Este lleva una camiseta de "Pick Me Braun" y le pide ser su compañero en Wrestlemania. Sabe que tiene una mala racha, pero podría ser su gran momento. Braun lo toma del cuello y lo hace atravesar una pared.

Renee Young entrevista a Nia Jax. La samoana habla de su relación con Alexa Bliss, quien habló mal de ella y cómo eso la hizo quererse a sí misma, ganar confianza.

Alexa Bliss & Mickie James vs Asuka y Dana Brooke

Una alianza inesperada por parte de Brooke y 'The Empress Of Tomorrow', quienes hace pocas semanas peleaban entre sí, pero ambas salieron victoriosas después de que la japonesa hiciera rendir a Mickie en medio del ring con su Asuka Lock. Luego del combate, Alexa y Mickie atacan a Dana Brooke y Asuka. Nia Jax aparece, Mickie la ataca mientras Alexa escapa, pero la seis veces campeona femenina en WWE se lleva un Samoan Drop.

Brock Lesnar y Paul Heyman se dirigen al ring con varios integrantes del roster en la rampa para evitar una posible pelea entre Lesnar y Roman Reigns. Heyman jura decir solamente la verdad. Dice que la última vez que se pararon en el ring del antes de Wrestlemania, prometió que acabarían con la racha de Undertaker. Continúa diciendo que este domingo Brock Lesnar vencerá a Roman y que no es una predicción sino la verdad. Dice que si por casualidad Lesnar pierde, esta será la última vez que serán vistos en RAW, pero que Reigns tendrá que volver a su hogar el domingo y decirle a toda su familia que recibió un paliza de Brock Lesnar. Completa afirmando que todos saben que Roman Reigns es la pequeña perra de Brock Lesnar.

Roman Reigns aparece y pregunta a los otros luchadores si defenderán a Lesnar cuando ellos trabajan a tiempo completo y él a medio tiempo. Después de un rato, estos se apartan y Roman se acerca al ring para encarar al campeón. Luego de rodeos, Lesnar se sale del cuadrilátero, pero va en busca de una silla y cuando entra ¡Roman lo recibe con Superman Punch! 'The Big Dog' continúa con el mismo ataque hasta llegar a cinco. Con 'The Beast' tendido en medio del ring, Reigns toma el título y lo levanta, pero ¡Lesnar lo sorprende con un F5!

Con Reigns aturdido y Lesnar marchándose junto a Heyman termina la transmisión.

