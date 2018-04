Luis Pérez, el mexicano que sueña jugar en la NFL

Google Plus

En México predomina el balompié, sin embargo, Pérez nunca se adaptó a este deporte y decidió inclinarse por jugar fútbol americano, ya que residía en San Diego, California. Al llegar a Texas A&M, su entrenador le indicó que buscara otra posición o se fuera a jugar a otra universidad, ya que nunca iba a ser titular y vería muy poca actividad.

Pese a toda adversidad, el mexicano se adueñó de la titularidad y en el 2017 condujo a los Lions de Texas A&M Commerce al campeonato de la segunda división de la NCAA, donde tuvo una fantástica temporada al sumar 4,999 yardas y 40 touchdowns; además, en la final ante West Florida, lanzó 23 de 30 para 323 yardas y dos anotaciones, siendo el primer quarterback en rebasar la barrera de las 300 yardas desde el 2005.

A pesar de que en el pasado mes esperaba recibir la invitación para participar en el NFL Combine, ésta nunca llegó. Asimismo, el pasado 31 de marzo tuvo participación en el Pro-Day de su universidad lanzando 34 de 36 envíos con eficacia del 94% (en el cual estuvieron algunos visores de la NFL), sin embargo, fue opacado por la presencia del ex jugador de los Cleveland Browns, Johnny Manziel, el cual publicó en sus redes sociales: "Buen trabajo hoy Luis Pérez, creo que lanzaste muy bien, la pasé bien conociéndote y entrenando; todo lo mejor en el futuro, buena suerte”.

Actualmente en la NFL, no hay ningún quarterback que proceda de la segunda división de la NCAA, no obstante, los analistas indican que Luis Pérez pudiera ser contemplado para la última ronda del Draft, o bien, firmar con algún equipo como agente libre para integrarse a las prácticas de pretemporada: “Llegar será super difícil, pero tengo fe. Yo he jugado la posición por cuatros años; mi techo es alto, puedo mejorar más que muchos otros que ya han alcanzado su tope".