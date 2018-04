Horarios y dónde ver el GP de Baréin 2018

Google Plus

Tras el primer asalto, de los 21 que se esperan en este 2018, la Fórmula 1 llega a Baréin, al calor, al desierto de Shakir. Desde 2014, el GP se realiza en horas nocturnas, y de la misma manera que en Singapur se corre bajo la intensa y oscura noche; Los focos dominan, las chispas de los fondos planos saltan más que nunca, y el espectáculo, se torna diferente.

Como ya se pudo contemplar en Australia, el horario de las carreras ha cambiado. Ahora, en lugar de dar comienzo a la hora en punto, se da comienzo a hora y diez. El cambio introducido por Liberty para esta temporada, ya se estrenó en Albert Park, y por el momento será así para el resto de esta temporada 2018.

El cambio aún se desconoce, no influye en nada, porque el Pit Lane también se abre diez minutos más tarde, por lo que no tienen ninguna influencia sobre la carrera, y sobre la prueba. De haber sido un margen horario más amplio se podría pensar que se debe a una comodidad extra para el público de otros continentes, como el asiático; Pero diez minutos, no lo entiende nadie.

El GP del desierto dará su pistoletazo de salida el Viernes a las 13:00h, con la primera sesión de entrenamientos libres, que como siempre, y de la misma manera que los segundos libres, tendrán una duración de hora y media. La nombrada segunda sesión, tendrá lugar a las 17:00h, con la que se cerrará la actividad en pista del viernes.

A parte, dará comienzo el mundial de F2, que el mismo viernes se estrenará con la clasificación a las 19:00h de la tarde. Como siempre, los pilotos tendrán media hora para realizar la vuelta más rápida y así decidir la parrilla de la primera carrera larga de la temporada.

Lo serio empezara el sábado. A las 14:00h del mediodía tendrá lugar la tercera, y última, sesión de entrenamientos libres, con una hora de duración, como siempre. Y finalmente, a las 17:00h de la tarde vendrá el plato fuerte de los sábados, la clasificación con la Q1, Q2, y Q3, que nos brindará la parrilla final para la carrera del domingo.

A las 12:00h de la mañana del mismo sábado, tendrá lugar la carrera larga de la F2, será la primera de este mundial de 2018, que promete mucho, ya que hay muchos 'gallos' para ganar el mundial, y aún más candidatos para las tres primeras plazas, que ofrecen la superlicencia de Fórmula 1.

Y por último, el domingo, a las 17:10h de la tarde dará comienzo el segundo gran premio de la temporada en Baréin. 57 vueltas plagadas de emoción y adrenalina, que intentarán mostrar de manera más convincente donde esta cada uno. Tras la buena carrera en Albert Park, Shakir no quiere ser menos, y espera regalarnos una gran segunda cita de 2018.

El mismo Domingo, a las 13:10h, antes de la mencionada carrera de Fórmula 1 se disputará la segunda carrera del fin de semana de Fórmula 2, la carrera rápida. Con la parrilla invertida de los ocho primeros de la carrera del día anterior.

Como acontecerá en toda la temporada, todo el GP será retransmitido por Movistar + Fórmula 1, ya que la compañía posee los derechos exclusivos de la competición en España.