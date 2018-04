Ernesto Valverde: “Me preocupan muchas cosas de la Roma”

Google Plus

La Champions vuelve a Barcelona. Tras unas semanas con la competición europea algo apartada, el Barça deberá volver a centrarse en el mayor escenario del planeta. El Camp Nou volverá a vestirse de gala para recibir a la Roma en lo que será la ida de los cuartos de final.

La Roma partía como una de las cenicientas del sorteo de cuartos de final, pero los italianos son un rival verdaderamente duro. Los de Eusebio di Francesco querrán plantar cara a un Barcelona que sigue soñando con el triplete.

“Viendo los partidos que jugó la Roma en la fase de grupo, no fue una sorpresa que quedaran primeros de grupo y llegaran a cuartos”, comentaba Valverde en la rueda de prensa previa al enfrentamiento. “Cuando están armados es muy difícil sobrepasarles. Vamos a tener mucha dificultad para pasar. Es una eliminatoria atractiva que afrontamos con ilusión. Estamos al 50% por ciento antes de empezar”.

A diferencia de lo que ocurrió en la eliminatoria de octavos de final, el Barcelona deberá encarar la ida en casa, algo que puede ser diferencial. Jugando en el Camp Nou, el Barça se hará fuerte y deberá enfocar toda su energía en no encajar ningún tanto.

“Dudo que a estas alturas se solucionen las eliminatorias en el primer partido, viendo el nivel de los rivales y la tensión de los partidos”, decía el técnico. “Para nosotros sería importante no encajar y, desde luego, ganar el partido”.

El técnico se niega a menospreciar a la Roma. | Fotografía: Weberth de Souza (VAVEL.com)

Lo cierto es que el Barcelona parte como gran favorito para esta eliminatoria. Incluso los medios italianos coinciden en poner al Barça muy por delante de la Roma. Sin embargo, los italianos pueden dar muchos problemas al Barça y complicarles mucho el pase a las semifinales.

“Cuando el balón empieza a rodar, el favoritismo puede cambiar en la primera jugada. Sabemos que tenemos que hacer un partidos extraordinario para poder ganarles”, declaraba el entrenador. “Me preocupan muchas cosas de la Roma”.

Por el momento sigue siendo duda Sergio Busquets. El centrocampista catalán ha vuelto ya a los entrenamientos, pero no será hasta después de la última sesión cuando Valverde decida si puede contar con él. “Ayer entrenó. Hizo una parte importante de entrenamiento y pensamos que hoy va a estar bien, y mañana mejor”, decía el técnico. “Es un jugador muy importante y esperamos poder contar mañana con él”.

La temporada sigue y se acerca su final. Cada día están más cerca los sueños culés de terminar la temporada a lo grande, pero también se acercan algunos de sus peores temores. El tiempo pasa e Iniesta aún no ha decidido su futuro. “No he pensado en ninguna estrategia para convencerle, porque igual no tengo que tener ninguna estrategia”, declaraba Valverde. “Lleva año aquí, sabe cómo son las cosas y ya decidirá cuando llegue el momento”.