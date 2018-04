Análisis del rival: Nástic, flojos en su campo

La victoria frente al Reus el pásado sábado fue clave para meterse de pleno en la lucha por los playoff, debido a otros resultados como la sorprendente derrota del Granada en Lorca. El rival del Valladolid, ganó la pasada semana por 3-0 en casa a un candidato por las posiciones de promoción de ascenso como es el Lugo.



Los catalanes llevan dos victorias en los últimos cinco encuentros, pero esas dos victorias han sido ante rivales de arriba como el Granada y el Lugo, por lo que los albivioletas no deben confiarse el próximo domingo, si quieren sacar los tres puntos.



El Gimnástic es el sexto equipo más goleado del campeonato, con 42 goles en contra, aspecto que puede beneficiar al Valladolid ya que tiene uno de los mejores ataques Segunda División, por no hablar del pichich Jaime Mata quien estará ansioso por volver a marcar a domicilio ya que no lo hace desde el 13 de enero frente al Barça B en el Mini Estadi.



El club bermellón es un conjuto flojo en su casa, con un bagaje de cuatro victorias, dos empates y diez derrotas. En esos 16 partidos en casa, el Gimnástic no ha conseguido ver puerta en ocho partidos y recibiendo 24 goles en contra. No es de los mejores equipos como local, ideal para que los blanquivioletas recuperen sensaciones fuera de tierras vallisoletanas.



Los pucelanos fuera de casa no son muy fiables, en 16 encuentros lejos del José Zorrilla sólo se ha conseguido dos victorias (ante los filiales de la competición, Barça B y Sevilla Atlético), siete empates y siete derrotas. En estos seis enfrentamientos como visitante en la segunda vuelta, el Valladolid no ha marcado en cuatro, y en total sólo ha logrado dos goles a favor. Unos datos muy pobres si las aspariciones son las de meterse en playoff.

¿Cómo viene el Nástic?

En la pasada jornada el Nástic logró ganar de forma contundente al Lugo por un 3-0 a pesar de tener menos posesión y menos disparos que los gallegos. Los tarraconenses supieron aprovechar las oportunidades que tuvieron siendo muy efectivos. Dos de los tres goles que marcaron, fueron los últimos quince minutos de partido sabiendo sacar partido de los huecos que dejó el Lugo, en busca de la remontada.



El Nástic comenzó la campaña con problemas, con cuatro puntos de 15 posibles, ahora están en la 16ª posición con 39 puntos. El equipo catalán no logra encadenar una racha positiva de resultados lo que retrasa la confirmación de su permanencia. El mal trabajo de los equipos de la zona de descenso está sirviendo al Nástic para seguir fuera de la quema a Segunda División B.

Ojo a Maikel Mesa

El mediocentro ofensivo es el máximo goleador del Nástic junto a Manu Barreriro, con siete goles. El canario está en su mejor temporada debido a esos registros goleadores, a lo que hay que sumarle una asistencia. Está siendo un hombre clave en el once de Nano Rivas.



El medio tinerfeño empezó a dar sus primeros pasos en el mundo del fútbol, en la cantera de Osasuna, llegando a disputar con el filial de los rojillos 18 encuentros en la Segunda División B. No cambiaría de categoría, al fichar por el Racing de Ferrol con el que jugaría los mismos encuentros que con su anterior equipo y además marcó tres goles.



Su debut en el fútbol profesional, sería con el Osasuna en Segunda División con el que disputó 17 encuentros e hizo un solo gol. En la temporada 16/17, Maikel llegaria al Mirandés para jugar 37 partidos en los que no pudo lograr la salvación para el club burgalés.