Los Hornets se fijan en un ex de los Lakers para el puesto de general manager

Vientos de cambios azotan la franquicia de Carolina del Norte. Después de quedar oficialmente fuera de los playoffs y de que Michael Jordan reconociese que se plantea un traspaso de Kemba Walker, aunque sería por un jugador nivel All Star, los Charlotte Hornets buscan incorporar a Mitch Kupchak para que sea el general manager que lidere el proceso.

Hace ya unos meses que se conocía la intención de los Hornets de no contar con Rich Cho, actual general manager, para la próxima temporada. A partir de ese momento el nombre de Kupchak estuvo presente en todas las quinielas, su experiencia en los Lakers unida a su pasado como estrella de la Universidad de Carolina del Norte, estado al que pertenece la franquicia, lo convertían en uno de los candidatos con más opciones de ocupar el puesto vacante.

Por el momento no se ha aceptado ninguna oferta pero si que se han reconocido los contactos previamente avanzados por Marc Stein de The New York Times.

Todo apunta a que las dos partes de la negociación están condenadas a entenderse y Mitch Kupchak terminará aceptando la oferta que en estos momentos tiene sobre su mesa.

Mitch Kupchak ofreciendo una rueda de prensa como GM de los Lakers | Foto: lakers.com

Si finalmente la oferta llega a buen puerto parece que el trabajo de reconstrucción de este verano tendrá que ser intenso. Los Charlotte Hornets a pesar de ser uno de los equipos que más gasta en salarios de toda la NBA no se han ganado un puesto en playoffs lo que deja en evidencia los problemas estructurales de la plantilla.

El futuro de jugadores tan relevantes como Kemba Walker o Malik Monk sigue en el aire mientras jugadores con grandes contratos como Nicolas Batum o Dwight Howard parecen "condenados" a liderar el equipo las próximas temporadas.

La llegada de Kupchak puede ser el soplo de aire fresco que ponga algo de cordura en la estructura de la plantilla de los Hornets y el impulso necesario para conseguir un equipo de playoffs.