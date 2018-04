Jorge Molina: "La sensación es de merecer más"

Google Plus

El final del día de ayer no fue nada sencillo para el Getafe. Tanto jugadores, entrenador, resto del staff, como los aficionados que siguieron el partido desde el Coliseum como a través del televisor o radio, se quedaron decepcionados. No por la imagen del equipo, todo lo contrario, sino por la cantidad de ocasiones, además de la polémica, que no pudieron aprovechar para llevarse algún punto en un duelo vital frente al Real Betis. Y, para más inri, encajando un gol en los últimos minutos, como pasó ante el Levante.

Toda esa macedonia de sentimientos la llegó a mostrar Jorge Molina tras el partido ante los micrófonos de los medios de comunicación, resumiéndolo en una sola frase: "La sensación es de merecer más". No obstante, también quiso apuntar que la situación del equipo, para estar de regreso en Primera División, no es nada mala. Si nos hubiesen dicho a inicios de curso que a estas alturas íbamos a estar con 39 puntos, lo hubiésemos firmado".

Tuvo palabras para agradecer a la afición el apoyo día tras día, a pesar del mal tiempo. “Desde el año pasado la gente ha ido enganchándose a medida que los resultados del equipo eran positivos. Este año la respuesta está siendo maravillosa. Hay un gran ambiente y eso que ha habido días con condiciones climatológicas adversas, pero aún así han venido”.

Por otro lado, también fue preguntado por su futuro, al igual que su compañero de ataque Ángel -afirmó tener dos años más de contrato-, quienes están cuajando una magnífica campaña. "A mí me queda un año, pero si el presidente quiere, lo podemos hablar para que nos queden dos a ambos y seguir así juntos". Porque para él, la clave está en el "entendimiento" que mantienen, lo cual les "ayuda a crecer".