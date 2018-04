Gundogan: "El Liverpool no es fácil de ganar"

Ilkay Gundogan habló en la previa del enfrentamiento de cuartos de final ante el Liverpool y lo hizo, especialmente, sobre su convivencia con Jürgen Klopp durante cuatro temporadas y, además, confesó lo duro que será eliminar al Liverpool.

El centrocampista del Manchester City se enfrentará a su ex entrenador, Jürgen Klopp, con quien mantiene muy buenos recuerdos. “Tuve cuatro años fantásticos con él. Ganamos muchas cosas juntas y vivimos diferentes experiencias. Llegué al Dortmund de un equipo pequeño y no me salieron las cosas en los primeros seis meses. Estaba un poco tímido y, para ser honesto, no tenía valentía para hacer algunas cosas. Gracias a la ayuda de mis compañeros y la de Jürgen y su equipo, puede superarlo”, explicó el jugador.

"Klopp es un gran entrenador, sabe trabajar con sus jugadores"

Más allá de la relación personal, el trabajo profesional también es reconocido por el propio jugador. “Es un gran entrenador y es capaz de motivar a sus jugadores antes de cada partido. Le da igual que sea un amistoso entre equipos amateurs o la final de la Champions League. Sabe trabajar con sus jugadores, cómo tratarlos y cómo motivarlos. Y lo ha demostrado en el Liverpool, su ataque es increíble”, confesó.

Precisamente, el gran trabajo de Klopp con los Reds es la principal preocupación de Gundogan de cara a la eliminatoria. “No son un equipo fácil de ganar pero tenemos que hacerlo”. Respecto al 4-3 que se dio en Anfield hace pocas semanas, Gundogan tiene claro que eso no puede volver a suceder. “Sabemos por qué pasó, aunque no lo hicimos tan mal aquel día”, recordó.

Además, la revancha frente al Liverpool es un aliciente más para los de Pep Guardiola. “Obviamente, volver a Anfield para el primer partido es una gran motivación para nosotros. Trataremos de jugar bien y llevarnos un buen resultado. Sabemos nuestras limitaciones y de lo que somos capaces. Queremos demostrarlo en los dos partidos”, concluyó.