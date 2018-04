En Leverkusen no extrañan los goles de “Chicharito”

Google Plus

En junio de 2017, los aficionados del Bayer Leverkusen recibían un duro golpe. Su máximo goleador en la pasada temporada, Javier Hernández, había decidido poner rumbo a Londres para enfundarse en los colores del West Ham. “Chicharito” se había ganado el cariño de la afición, y logró consagrarse en la temporada anterior con 11 goles (máxima cantidad para un jugador del Leverkusen). Sin embargo, decidió buscar otros horizontes en su camino. El cuadro obrero comenzaba su andar en la Bundesliga de forma caótica, cuatro puntos obtenidos de los primeros 15 en disputa (producto de una victoria y un empate) no hacían más que ahondar la herida dejada por Hernández. Fue ahí cuando Leon Bailey y Lucas Alario tomaron las riendas de la ofensiva del Leverkusen y lo catapultaron a los primeros puestos.

Leon Bailey: velocidad y talento

La velocidad y definicion de Bailey han sido claves para el Leverkusen | Foto: bundesliga.com

Nueve goles en liga y dos más en copa, convierten al delantero en el máximo goleador en la presente temporada para el Leverkusen. Con apenas 20 años, Bailey ya comienza a figurar entre los nombres más destacados de la Bundesliga, y como no, si ha demostrado gran perseverancia a la hora de definir frente al arquero rival. Es además, uno de los jugadores más rápidos de la liga (34,8 Km/h). Y por si fuera poco, parece haber encontrado una gran asociación con Kevin Volland y Lucas Alario, formando un trío vertiginoso, pero sobre todo letal para cualquier defensa que se les ponga enfrente. Pese a su corta edad, Bailey es ya el jugador jamaicano con más anotaciones en la Bundesliga (9) y aún tendrá frente a él, una carrera que parece sumamente prometedora. Sus goles no solo han significado puntos importantes para su equipo, también han significado un bálsamo de confianza para los aficionados.

Lucas Alario: desde Argentina hasta la Bundesliga

De a poco, Alario se ha ido ganando la confianza de sus aficionados | Foto: bundesliga.com

Por temas de contrato, el delantero argentino no pudo disputar su primer partido hasta la fecha 6, sin embargo, lo hizo en grande, anoto uno de los tres goles con los que el Leverkusen venció al Hamburgo y lograría además, asistir a Kevin Volland en el tercer gol. Dos semanas más tarde, anotaría en el empate frente al Wolfsburgo. Luego de ello, caería en un pequeño bache de siete partidos sin anotar, para darle los tres puntos al Leverkusen frente al Werder Bremen. Con 1278 minutos disputados en la presente temporada, Alario se ha comenzado a ganar a la afición con sus goles y actuaciones. Un delantero que no solo no anota, sino que también asiste a sus compañeros, es bienvenido en cualquier club del mundo, y Alario se ha encargado de comenzar a forjar su nombre en el futbol europeo.

Actualmente el Bayer Leverkusen se encuentra en la quinta posición con 45 puntos en 28 partidos, a solo un punto del RB Leipzig en la disputa por la cuarta posición que otorga un boleto a la fase de grupos de la UEFA Champions League. Será precisamente el Leipzig su siguiente rival el próximo lunes, por lo que una victoria del Leverkusen podría catapultarlos a puestos de Champions League.