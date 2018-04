Mantovani se entrena a ritmo normal con el Leganés

Google Plus

Martin Mantovani ya se entrena junto a sus compañeros. Noticia positiva la que llega desde las Instalaciones Deportivas de Butarque, en donde el central argentino se pone en forma junto el resto de futbolistas 'pepineros'. El capitán trabajó a ritmo normal en el entrenamiento después del partido frente al Valencia. En dicho encuentro, el Leganés, que cuajó un gran partido, perdió por 0-1 en el Estadio Municipal de Butarque frente al Valencia con un tanto de Rodrigo Moreno. Los de Garitano tuvieron varias oportunidades para lograr la igualada, pero le faltó la efectividad de cara a gol que otras veces atesoran. Con el gol del delantero español se llevaron los 'ches' la victoria y casi sellaron su puesto en Champions la temporada que viene.

Para el próximo partido liguero, el entrenador vasco ya podrá contar con Martin Mantovani. El central lleva perdidos ya cuatro encuentros. Frente al Valencia fue por lesión; y frente a Sevilla, Athletic de Bilbao y Málaga no fue convocado. Su último partido, fue frente al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano donde los 'pepineros' cayeron derrotados por 4-0. No tendrá un regreso fácil, y es que este fin de semana el Leganés jugará frente al FC Barcelona en el Camp Nou. Un equipo que hasta la fecha no ha perdido en la competición liguera. Eso sí, el Leganés puede aprovecharse del cansancio de los culés, que jugarán Champions entre semana.

El entrenamiento, se dividió entre los jugadores que habían disputado minutos frente al Valencia, y los que no. Los que si participaron, hicieron una sesión mas suave. Quien también se pudo ver sobre el césped de las instalaciones deportivas del Leganés, fue a Darko Brasanac. El centrocampista serbio estuvo tocando balón y entrenó en solitario con el esférico, puesto que todavía se sigue recuperando de unas molestias físicas.