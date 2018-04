Arruabarrena pasa de ronda tras un inicio accidentado en Charleston

Google Plus

Después de dejar de lado el mes de marzo y sus dos Premier Mandatory (Indian Wells y Miami), varias tenistas no se han movido del país norteamericano para disputar el torneo de Charleston. Una de ellas es Lara Arruabarrena, que ha debutado con buen pie este martes ante Beatriz Haddad Maia sobre la arcilla estadounidense. La vasca, número 84 del mundo y primera representante española del cuadro, era la primera vez que se medía a la brasileña, la cual partía como favorita al ser la 64ª posicionada en el ranking WTA.

En el primer ambas jugadoras se rompieron el servicio mutuamente en el ecuador del mismo. Cuando el partido apuntaba al tie break, la brasileña puso el 6-4 en el luminoso y puso la directa para llevarse el partido. Haddad Maia estuvo más cerca que nunca de la victoria en el desempate de la segunda manga, a donde llegaron después de haber encadenado un break cada una. Arruabarrena salvó una bola de partido y a la primera oportunidad que tuvo, llevó el partido a la definitiva manga.

Fue en el último set cuando el físico de Haddad Maia no dio para más y se vio obligada a retirarse con uno a uno en el marcador. La de Tolosa se enfrentará en segunda ronda a la local Madison Keys, séptima cabeza de serie y que, por tanto, no ha tenido que disputar el primer partido. El face to face entre ambas está igualado a uno, aunque la número 14 del mundo parte como favorita.

En cuanto al resto de representantes españolas, Silvia Soler Espinosa cayó el lunes ante la italiana Camila Giorgi, mientras que Gabriela García Pérez ha hecho lo mismo este martes ante la rumana Irina Begu. Las tres favoritas Garcia, Kvitova y Kasatkina debutarán este miércoles en Charleston.