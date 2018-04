Jürgen Klopp: "Tenemos que escribir nuestra propia historia"

Google Plus

Pocas horas faltan para lo que será uno de los duelos más interesantes y emocionantes que ofrecerá los cuartos de final de la UEFA Champions League esta temporada. Liverpool y Manchester City, dos equipos aspirantes a quedarse con la orejona, se enfrentarán en búsqueda de un lugar en la semifinal.

Antes del duelo entre equipos ingleses, el entrenador de los Reds, Jürgen Klopp, dialogó en rueda de prensa de lo que espera para este gran enfrentamiento: "Será un encuentro muy emocionante. No hay garantía de que esto funcione. Al final son los jugadores sobre el campo los que decidirán el partido”.

Luego, fue el turno para el entrenador alemán de opinar sobre los problemas que le puede ocasionar su Liverpool al conjunto que dirige Pep guardiola: "La forma en la que atacamos a nuestro rival, y la forma en la que defendemos muy arriba son incómodas para nuestro oponente. Si hacemos eso bien tendrán dificultades"

“El foco principal, probablemente, no esté en el resultado, sino en hacer más cosas bien que el rival, porque no sólo se puede defender contra el Manchester City y esperar que no marquen ese día. Simplemente, son demasiado buenos”, opinó.

Entre todos los juegos que se disputarán en los cuartos de final, para Klopp, el Liverpool Manchester City es el más atractivo: "Diría que de todos los enfrentamientos, más allá de que todos son importantes por derecho propio, si yo fuera un espectador neutral elegiría este partido”.

Uno de los motivos por los cuales el ex entrenador del Borussia Dortmund es porque su equipo fue el único que, hasta el momento, pudo vencer al City en la Premier League por 4-2 en un encuentro que fue muy interesante hasta los últimos minutos.

"Para aquellos que hayan visto nuestros dos duelos en la Premier League este año ante el Manchester City y en los últimos años desde que llegó Pep, y para ser honesto, también antes de su llegada, saben que siempre son partidos emocionantes. Y así es como debería ser el fútbol”.

Por otra parte, no se olvidó de destacar la importancia que tiene para el Liverpool la UEFA Champions League la que supo conquistar en años anteriores: "Debemos estar orgullosos de la historia de este club, pero tenemos que escribir nuestra propia historia".

"Llega un momento en que debes hacer las cosas por tu propia cuenta. Los jugadores están listos y con muchas ganas. Se notó inmediatamente después del último partido. Estamos listos, aunque sabemos que será muy difícil", concluyó Jürgen Klopp.

Liverpool recibirá al Manchester City, en Anfield, este miércoles a partir de las 20:45, en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Champions League. La vuelta, será en el Etihad el próximo martes.