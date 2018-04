AJ Styles vs Shinsuke Nakamura: el enfrentamiento de ensueño

Google Plus

Con algunos juegos mentales y mucho respeto, la rivalidad se origina desde hace un par de años en Japón, pero ahora sin el toque de revancha se enfrentan por primera vez en WWE por el campeonato mundial y el lugar elegido es el más grande evento del entretenimiento deportivo.

El Rey del estilo fuerte ganó su lugar al ser el último hombre en pie en la pasada edición de Royal Rumble en Filadelfia eliminando por último a Roman Reigns, y sin pensarlo eligió ir tras el Campeonato de WWE, más que por el prestigio de éste, su elección fue bajo la influencia del luchador que lo ostenta, AJ Styles, un enfrentamiento con el que los fanáticos añoraban.

La ruta de Styles no ha sido para nada sencilla, primero defendió su campeonato en una lucha en desventaja contra Kevin Owens y Sami Zayn, y aún más tormentosa fue su defensa titular ante otros cinco competidores en Fastlane, sumados a los dos anteriores, Dolph Ziggler, Baron Corbin y John Cena. Un combate del cual salió bien librado y con la presea en su cintura.

Las últimas semanas en el programa SmackDown Live tuvieron pequeños encuentros donde se realzó el respeto mutuo que existe entre ambos, pero existió poca acción entre ellos, en parte a una lesión que aquejaba al campeón, pero logró recuperarse y estará en condiciones para el magno evento. Además, ambos protagonistas estuvieron en las últimas semanas lidiando con la pareja de Chad Gable y Shelton Benjamin.

Habiéndose enfrentado antes conocen las capacidades de su oponente, fuera de la empresa norteamericana el único enfrentamiento fue para el nipón. Los juegos mentales los inició el ex campeón de NXT cuando sorprendió a Styles con un intento de Kinshasa, lo que dejó solo como un susto de “knee to face”. Y en el último programa AJ devolvió la jugada con un falso Antebrazo Fenomenal que no impactó.

El combate está pactado para ser una muestra del talento de ambos peleadores con un recorrido extenso que se recompensará con el campeonato mundial en el mayor evento de lucha libre, y Nueva Orleans será testigo de esta “Dream Match”.