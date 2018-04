Un Oviedo sediento de puntos visita el Anxo Carro

Google Plus

Necesidades parecidas, al menos en lo referido a la clasificación. Los locales, el Club Deportivo Lugo, parecen estar sumidos en la ya casi ‘clásica’ mala segunda vuelta albivermella. Seoane salió al encuentro de los micrófonos afirmando que en el vestuario se cree en revertir la situación. En las filas del Oviedo, con unas últimas cinco jornadas con –casi– idénticos resultados a los gallegos, buscan recuperar el terreno perdido.

Tan sólo dos puestos y dos puntos separan a asturianos y gallegos en la tabla. El Oviedo, con 50, tiene sus ojos clavados en la cola de las posiciones de playoff para ascender. De nuevo, son dos puntos los que los separan de tan codiciada plaza este año. El Alcorcón arrebató en el minuto final a los de Anquela el privilegio de dormir esta semana en las alturas. Lo cierto es que desde que el Cádiz puso fin a principios de febrero a la racha carbayona de diez partidos sin perder, el Oviedo no ha vuelto a encontrar estabilidad.

Quizá es por eso que el próximo encuentro en el Anxo Carro –domingo, 16:00 horas– va a ser una prueba especialmente difícil para el Lugo. Los lucenses llegan con unos últimos resultados ligeramente mejores a los de sus rivales. Los de Francisco han sacado siete puntos en cinco jornadas; el Oviedo, cinco. Ambos conjuntos han tenido duelos complicados, recibiendo y viajando para jugar contra equipos que aspiran al ascenso y otros a salvarse del descenso.

Guerreros azulones

Uno de los grandes puntos a favor de los asturianos es que todos los miembros de la plantilla llevan peligro. Aunque ninguno destaque en el aspecto goleador de manera sobresaliente, el Oviedo mantiene una respetable cifra de goles a favor, acumulando 44. Carlos Hernández, a pesar de desempeñarse en la línea defensiva, es el máximo anotador del equipo con 6 tantos. Han recibido un total de 37 goles, número aceptable como la media de la categoría.

La pólvora ovetense, a pesar de todo, parece algo afectada por las lluvias de estas semanas. En el último partido liguero, los de Anquela no consiguieron transformar ningún disparo a gol. De hecho, exceptuando el encuentro contra el Granada –los asturianos vencieron por 2 a 1 en el Tartiere–, el Oviedo no ha marcado más de un gol desde hace nueve jornadas, cuando jugaron el derbi frente al Sporting de Gijón. Posiblemente una de las claves del próximo duelo entre el Lugo y los carbayones esté en quién logre marcar el primer tanto, ya que los de Francisco no destacan demasiado en el plano goleador.

Cabe señalar también los malos números del Oviedo lejos del Carlos Tartiere: no han ganado como visitantes desde hace seis partidos, perdiendo tres y empatando los restantes. Quedan por ver las apuestas tácticas que hacen tanto Francisco como Anquela, pero el duelo entre ambos equipos va encaminado a ser una batalla de trincheras. Tampoco se puede dejar de lado el factor ‘Anxo Carro’ de los albivermellos, que últimamente está dando tantas alegrías a los gallegos.