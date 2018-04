Rubén Baraja: "Debemos mandar un mensaje de coherencia y prudencia"

Google Plus

Rubén Baraja ha sido entrevistado en el programa Tiempo Añadido de RPA, con motivo del décimo aniversario de dicho programa. Habló de la actualidad del equipo rojiblanco y también recibió elogios de un ex entrenador suyo, Rafa Benítez, que entrenó al Valencia cuando el técnico del Sporting era jugador.

El entrenador vallisoletano tuvo palabras para la buena situación que vive el equipo asturiano, en el primer puesto de la clasificación en Segunda División, un lugar que, a su llegada al club parecía casi imposible de alcanzar. "No es nada fácil estar arriba en esta categoría. Hay que saber de donde venimos. No tenemos que cometer el error de pensar que el Play Off es poco, es una opción más para estar en primera". También tuvo palabras de elogio para sus jugadores, a los que reconocía su esfuerzo, convicción y capacidad de superar la presión desde el principio.

"Entiendo que la gente tuviese dudas cuando llegué"

También habló sobre su llegada al club, que en su momento despertó algunas dudas entre los aficionados, pero lo considera algo normal, por la situación, y por la grandeza del club. "Entiendo que la gente tuviese sus dudas cuando llegué a un gran club como el Sporting,".

Considera una de las claves del éxito que están cosechando hasta el momento la predisposición inicial de todo el mundo. "Lo que más me ha ayudado ha sido la predisposición de todos a querer trabajar día a día para cambiar esa situación, y sobre todo hablar con la plantilla y recibir un 'feed back'".

"Debemos mandar un mensaje de coherencia y prudencia"

A pesar del optimismo y la ilusión generalizada que existe en el entorno sportinguista por la situación que vive el equipo, el míster rojiblanco sigue mandando mensajes de tranquilidad y prudencia. "No quiero ser repetitivo pero debemos mandar un mensaje de coherencia y prudencia, combinado con la ambición y con ganas de hacer las cosas bien. Tenemos que valorar positivamente lo que está haciendo el equipo y seguir trabajando".

Respecto a su etapa como jugador, el entrenador sportinguista, se asemejaría más a un jugador Sergio Álvarez. "El que más se me puede parecer es Sergio Álvarez, por sus características, es un futbolista de ida y vuelta, que cuando tiene la pelota sabe lo que hace, aunque yo era un futbolista con una posición más avanzada".