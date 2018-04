Previa Lealtad vs Mirandés: el liderato a la vista y tres puntos más en juego

Google Plus

Lealtad de Villaviciosa y CD Mirandés disputan en el día de mañana el partido aplazado de hace dos fines de semana, debido a las lluvias caídas sobre el campo de Les Caleyes.

Muy importante para los dos el encuentro de mañana, para los locales, porque se juegan el seguir teniendo opciones de cara a la salvación, estando a ocho puntos de la salvación, siendo Vitoria e Izarra, los equipos que marcan los puestos que dan acceso a seguir un año más en Segunda B.

Por su parte, el Mirandés quiere sumar los tres puntos para ponerse a tan solo un punto del Sporting B, que ve como los perseguidores se acercan.

Ganar y soñar con la salvación

El Lealtad quiere soñar, y para ello, deberá de ganar y dar la sorpresa ante el CD Mirandés, y es que en las últimas jornadas se ha complicado debido a que la racha de los de Villaviciosa no es la que esperaban, al sumar dos puntos de quince posibles en las últimas cinco jornadas.

Difícil pero no imposible para los locales, donde un triunfo mañana frente al segundo clasificado, ilusionaría a los aficionados de cara a los últimos seis partidos, donde van a ser vitales para lograr una permanencia que cada día que pasa se va complicando.

El último partido frente al líder, donde los de Roberto Aguirre empataron a uno, hace posible el soñar con una salvación que a final de temporada esperan haber logrado, encontrándose a tan solo ocho puntos de los puestos de salvación, no viéndola tan lejos, a falta de seis jornadas, para ellos, sumarle, el de mañana, por lo que, 21 puntos en juego.

En cuanto a bajas, el conjunto local, y el entrenador Roberto Aguirre no podrá contar con Edu Payá e Ivan Garrido, causando baja para mañana, convocando al resto de la plantilla disponible.

Moral alta y con el liderato a la vista

El Club Deportivo Mirandés, entrenado por Pablo Alfaro se la juega mañana si quiere ser primero a final de temporada y es que los tres puntos son vitales, ya que, si consigue vencer al Lealtad de Villaviciosa, se pondrían a tan solo un punto del líder, el Real Sporting de Gijón “B”.

La última victoria ante el Osasuna “B”, muy trabajada por parte del equipo, y donde volvió a marcar Diego Cervero, ha dado bastante moral al equipo para afrontar las últimas jornadas con ilusión en conseguir el primer puesto, el cual, como hemos dicho, posee el filial rojiblanco.

Pablo Alfaro no podrá contar para el importante encuentro de mañana con Melli, Yanis Rahmani y Eloy Gila, que serán baja en un choque transcendental para los burgaleses.

El ex defensa del Real Betis Balompié no podrá ser de la partida para el entrenador maño, por lo que será sustituido por el ex jugador del Pontevedra y fichado este mercado de invierno, Bruno Rivada.

Por su parte, Yanis Rahmani, sigue causando baja para Alfaro.

La lluvia, de nuevo, protagonista

Si hace dos semanas, el partido se tuvo que suspender por la lluvia caída en Villaviciosa, mañana, locales y visitantes, tendrán que mojarse sobre el césped de Les Caleyes, ya que a la hora del partido, está previsto que la lluvia siga persistiendo, por lo que, habrá que ver, en que condiciones se encuentra el terreno de juego.

Posibles onces:

Lealtad de Villaviciosa: Tejero; Héctor Galiano, Keko Roza, Alberto Carbonell; Robert Martinez, Álex Cruz, Manuel Moises Medori, Méndi, Agus Porto; Chema Moreno, Jorge Fernández

Club Deportivo Mirandés: Jesús Limones; Gorka Kijera, Bruno Rivada, David Prieto, París; Igor Martínez, Fernando Llorente, Antonio Romero, Eneko; Diego Cervero, Borja Sánchez