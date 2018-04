Pep Guardiola: "La forma en la que juegan es perfecta"

Google Plus

Su carrera como entrenador es innegable y llena de logros, pero hasta el propio Pep Guardiola sabe que aún mantiene una deuda personal como la de volver a levantar el tan ansiado trofeo de la UEFA Champions League, ese que no consigue desde que salió del Barcelona. El presente que atraviesa en el Manchester City hace ilusionar a todos sus fanáticos con volver a verlo en la cima del fútbol europeo.

Pero enfrente y buscando poner fin a sus aspiraciones estará el único que pudo derrotarlo en la presente temporada de Premier League: Liverpool. El equipo de Jürgen Klopp ha sido muy irregular, llegando a perder partidos insólitos, pero contra los equipos grandes encuentra su mejor nivel y es precisamente a lo que apostarán mañana, cuando Anfield Road aloje el duelo de ida de los cuartos de final.

Al ser consultado por este choque de grandes ataques, el propio Guardiola rescató a uno de los que está siendo de los mejores jugadores este año: “Salah lo hizo realmente bien en Roma. Cada juego crea un montón de ocasiones, pero esta temporada, la forma en que la que Jürgen juega, es perfecta. Jürgen es un maestro para comprar jugadores que necesita para su forma de jugar. Con balones certeros son casi clínicos, castigan tus errores.”

Quien no estará disponible es Sergio Agüero, goleador del Manchester City, a quien hizo referencia su entrenador: “Sergio Agüero está en Manchester, no vino. Ha estado lesionado en las últimas dos semanas. Está mucho mejor ahora, pero los doctores hablaron con él hoy y les dijo que aún tiene un pequeño problema y no se siente cómodo para jugar.”

Al ser consultado sobre si los jugadores jóvenes con los que cuenta en su plantilla estarían a la altura de tamaño desafío, Guardiola no dudó: “Estamos tan felices con todos los jugadores jóvenes. Tienes que vivir estas situaciones para ser mejor. ¿Por qué habría de dudar de ellos cuando confiamos en ellos en varias etapas de la temporada? Si no marcha bien, será una buena lección para el futuro. He visto a jugadores mayores de 32 más asustados que estos chicos”.