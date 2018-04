Previa Ontinyent vs Pontevedra: en busca de un triunfo que haga olvidar las penas ligueras

Google Plus

Ontinyent y Pontevedra se disputarán el derecho a ser reconocidos como campeones de la Copa Federación. Habrá que ver cómo afrontan ambos entrenadores esta eliminatoria al encontrarse sus equipos en el último tramo de la temporada y con objetivos bien distintos. En las eliminatorias previas optaron por las rotaciones y dar descanso a varios jugadores importantes de cara a la liga. Una vez llegados a la final puede que opten por sus onces de lujo.

Ontinyent, la sequía goleadora no se puede extender a la copa

El Ontinyent se encontraba en febrero entre la pugna de aspirantes por clasificar al playoff de ascenso en el grupo 3. Sin embargo, un fatídico mes de marzo en el que no han anotado ningún gol y solo han sumado dos puntos de quince posibles en liga les ha alejado de la parte de arriba de la tabla. Son siete los puntos que le separan del cuarto clasificado, los mismos que le alejan del descenso. No hay margen para la relajación.

El equipo valenciano se ha caracterizado en lo que va de temporada por ser un equipo regular como local y como visitante. En contraste con otros equipos de la categoría que dominan en su campo pero les cuesta sumar cuando juegan fuera, el Ontinyent ocupa la mitad de tabla en ambos aspectos. Como local ha sumado 25 puntos mientras que lejos de “El Clariano” han sido 18.

Camino hasta la final

En esta mala racha el Ontinyent solo ha celebrado goles en las semifinales de la Copa Federación. Primero fue un 1-1 jugando como visitante frente al Villafranca para luego rematar la faena en casa con una victoria por dos goles a cero. En cuartos protagonizaron una remontada épica frente al Real Betis “B.” En la ida el filial vencería por dos goles a cero, pero los valencianos consiguieron dar la vuelta a la eliminatoria en su campo. Dos goles en los últimos quince minutos del encuentro, sumados al ya conseguido en la primera mitad pondrían el 3-0 definitivo.

En octavos su rival fue el Villarrobledo de tercera división y esta vez la magia se vivió en el primer partido de la eliminatoria. Con 2-1 en el marcador, un tanto de Pinto en el 93 permitió al Ontinyent igualar el partido y afrontar la vuelta teniendo la iniciativa. El 2-1 en “El Clariano” fue suficiente.

Pontevedra, evitar el descenso es la prioridad

A diferencia de su rival, el Pontevedra se encuentra inmerso en una lucha dramática por la permanencia. Los resultados de este fin de semana fueron favorables para los gallegos hasta que llegó la victoria de la Gimnástica Segoviana frente al Fabril. Esto no ha hecho más que apretar todavía más la clasificación por abajo y el Pontevedra sabe que cualquier descuido puede suponer que pase a ocupar la penúltima posición de la tabla. Ganar este título es importante, tanto a nivel de prestigio como a nivel económico, pero el peligro de caer en el abismo de la tercera división es enorme.

Gran parte de la eliminatoria pasa por el partido de ida. El Pontevedra es actualmente el peor visitante del grupo 1 de la segunda división B ya que tan solo ha sumado seis puntos en quince partidos. Si los gallegos logran un resultado que les mantenga en la eliminatoria, el factor campo de jugar la vuelta en Pasarón puede ser determinante.

Camino hasta la final

El Pontevedra tan solo ha sumado una derrota desde dieciseisavos hasta llegar a la final. Si bien en liga les cuesta sumar fuera de casa, durante su paso por la fase final de la Copa Federación han cosechado una victoria y dos empates.

Previo a su choque con el Ontinyent, el Pontevedra se deshizo en semifinales del Atlético Saguntino, último campeón de la competición. La ida en Pasarón se saldó con una victoria importantísima de los locales por dos goles a uno, después de que Rivera anotara en el minuto 92 el gol de la victoria. Eso les permitió viajar con un resultado favorable a Sagunto, donde encarrilaron la eliminatoria en el minuto 6 con un gol de Prosi. Finalmente empate a uno y pase a la final conseguido.

En cuartos el rival fue el UM Escobedo, conjunto cántabro de tercera división. La ida en Pasarón no fue esta vez favorable a los locales puesto que no pasaron del empate a cero, sin embargo esto también conllevaba una buena noticia: no habían encajado gol como local. En la vuelta todo pasaba por aprovechar el doble valor de los goles como visitante y así lo hicieron. Aunque el UM Escobedo se adelantó en el minuto 3, el Pontevedra igualó el partido en la segunda parte y puso el 1-1 definitivo.

La épica ya la vivió el Pontevedra en octavos en una eliminatoria que le enfrentó al Burgos. En el primer partido, fuera de casa, expulsaron a un jugador visitante y el Burgos lo aprovechó para marcar tres goles. Pero un gol en el 90 del Pontevedra les otorgó esperanzas para poder remontar en Pasarón. Dicho y hecho. Victoria por dos goles a cero y clasificados.

Posibles onces iniciales