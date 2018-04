Juventus - Real Madrid: puntuaciones del Real Madrid, ida cuartos de final Champions League 2018

Google Plus

Con un gol tempranero de Cristiano Ronaldo comenzaba el partido en el Juventus Stadium, sin duda, una buena premonición para el equipo blanco. Empezó el Madrid dominando a una Juve que intentaba robar rápido para salir a la contra. Alrededor del minuto 20, el conjunto local se rehizo y consiguió tomar algo de protagonismo en el encuentro hasta el descanso.

A la vuelta de vestuarios, la escuadra madrileña se mostró más agresiva que en los últimos compases de la primera mitad y volvió a hacerse con el esférico y por consiguiente, con el control del partido. Allá por el minuto 21 de la segunda parte, Cristiano Ronaldo se alzó por encima de todo el mundo en el área local y consiguió anotar uno de los tantos que seguro optarán a mejor gol de esta edición de la Champions.

En el minuto 66, el delantero local, Paulo Dybala, debido a la frustración del partido y el buen juego del Real Madrid, perdió los nervios y recibió la segunda amarilla por propinarle una patada en el costado a Carvajal (ya había recibido la primera por reclamar un penalti). Ya en el minuto 72 tras una gran combinación entre Marcelo y el bigoleador de la noche, el lateral brasileño consiguió anotar por encima de Gianluigi Buffon y dejar medio cerrada la clasificación para el partido de vuelta.

Criterio de puntuación: 0-3. Muy mal/ 4. Mal/ 5. Regular/ 6. Bien/ 7. Bastante bien/ 8. Muy bien/ 9. Fantástico/ 10. Excelente/ SC. Sin calificar.

Zidane

8 / Estratega. Supo saber contener el aluvión local, (que en algún momento llegaría) y sabe, como nadie, motivar al grupo para las grandes ocasiones.

Keylor

7 / Acertado. Eficaz durante todo el partido, brilló en las dos ocasiones más claras de la Juve. Le falta algo de confianza con los pies.

Carvajal

8 / Incisivo. Un puñal por banda derecha durante todo el encuentro y muy serio en defensa, como de costumbre. Dio la asistencia a Cristiano en su chilena.

Ramos

7 / Cerrojo. Resolutivo en defensa pero cometió una falta sobre Dybala, en la que vio una amarilla que le cuesta la vuelta. Nadie remata en el área blanca si el camero está cerca.

Varane

6 / Correcto. Preciso y atento sobre Higuaín durante los 90 minutos. Muy bien por alto.

Marcelo

8 / Gigante. Letal en ataque, además de anotar el tercer gol, en una espectacular jugada combinativa con Cristiano. Sin embargo, no tuvo mucho trabajo en defensa.

Casemiro

6/ Centrado. Preciso a la hora de robar el balón pero con algún problema para sacar el balón jugado.

Modric

7 / Timón. Es el creador de juego de este Real Madrid y lo ha demostrado más que nunca. Hace jugar a sus compañeros, dribla, pasa en profundidad, da calma cuando tiene que hacerlo. El jefe del centro del campo.

Kroos

7 / Motor. Trabajador como nadie, tiene la tarea que menos se ve, pero quizás la más importante, que nada se atasque en el medio del campo. Hace fácil lo difícil.

Isco

8 / Diferente. El mago de Arroyo de la Miel demostró una vez más por qué es el undécimo hombre de Zidane en las grandes citas. Con mucha movilidad en el primer tiempo consiguió dar el pase de gol a Cristiano en el primer tanto blanco. Cuando tiene que estar, está.

Benzema

5 / Testimonial. Partido sombrío del francés en el que no participó mucho en el juego y no tuvo ocasiones reales de gol en ningún momento. No fue su noche.

Cristiano

9 / Estelar. Estuvo fantástico en Turín guiando una vez más a su equipo desde el minuto 3 hasta el 90, pasando por una chilena en el 64', que estará entre los mejores goles de la Champions. Sin duda, está de dulce.

Lucas Vázquez

6 / Bala. Sustituyó a Karim en el minuto 59 y estuvo más pendiente de las tareas ofensivas que defensivas. Como siempre, atrevido en el desborde.

Asensio

5 / Normal. Salió con el partido casi resuelto y solo tuvo dos ocasiones de crear peligro que terminaron en manos de Buffon.

Kovacic

SC / Sin tiempo. Entró a menos de diez minutos de final y únicamente destacó por ser su partido 100 con la elástica blanca.