Buenas vibraciones de Kasatkina para revalidar título en  Charleston

Las apuestas daban al comienzo del partido a Daria Kasatkina como favorita. La tenista rusa saltó a la pista con fuerzas renovadas tras su derrota en el torneo de Miami. No obstante, se encontraría en el terreno de juego a un muro muy difícil de solventar, Christina McHale.

La estadounidense consiguió romperle dos veces el servicio a la rusa al comienzo del encuentro, y, además, se llevó su propio servicio, lo que le sirvió a McHale para ponerse 3-0 en el electrónico. Este resultado le sirvió a Kasatkina como una chispa para reaccionar, ya que conseguiría ganar todos los juegos hasta acabar el set. Daria Kasatkina sorprendió a todos ganando seis juegos seguidos y ganando el set, sobre todo McHale, quien fue testigo de un huracán por la pista. La tenista rusa se llevó la primera manga por un resultado de 6-3.

Segundo set… ¿Remontada?

La sorpresa de McHale al ver a la furia rusa por la pista le sirvió para reaccionar y no rendirse. La estadounidense no bajó los brazos, lo que le sirvió para entrar en la segunda manga con más confianza. Con un 2-1 a favor de la estadounidense, Christina McHale rompió el saque a Kasatkina, que había dejado que su mente se relajase, algo que le pasaría factura. Cuando la segunda manga parecía que sería ganada por McHale, Kasatkina apretó las tuercas y consiguió colocarse 4-3, en contra, en el marcador, tras romperle el servicio a McHale, no obstante, Kasatkina perdería la ocasión para remontar la segunda manga. Tras sobreponerse a su rival en esta segunda manga, McHale puso el 6-3 en el final de la segunda manga, poniendo las tablas en el partido y forzando el tercer set.

Tercer y definitivo set

Casi una hora y media después desde el comienzo del encuentro, el partido se encontraba empate como al principio. El desgaste físico derrochado por ambas tenistas es notable, por lo que la victoria se la llevaría quien más fuerza de voluntad demostrase. McHale había firmado un segundo set con su victoria y se olía la remontada, en cambio, Kasatkina se caracteriza por luchar hasta el final.

La estadounidense saltó a la pista con bastantes fuerzas, ya que ganó el primer juego del set, servido por la rusa, no obstante, tras ganar también su propio servicio, McHale sería testigo de la furia rusa por segunda vez. Daria Kasatkina se levantó, se sacudió el polvo y comenzó a someter a McHale con si raqueta. Otra vez la tenista rusa ganaría seis juegos consecutivos, lo que supone romperle en tres ocasiones el servicio a la estadounidense. Daria Kasatkina se llevaría el tercer set por un resultado de 6-3 y puso el broche final al partido. McHale no fue capaz de desactivar a Kasatkina, quien había montado una trampa de acero en su mente. Tras la victoria frente a McHale, la tenista rusa pasa a la siguiente ronda en el torneo de Charleston.