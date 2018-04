El silbato de Granel: Cultural y Deportiva Leonesa - Real Zaragoza, jornada 33

Aciertos

En el minuto 26, Borja Iglesias arranca en línea con Isaac Carcelén, por lo que no hay fuera de juego en el gol zaragocista En el minuto 63, Rodri se deja caer en el área al notar la mano de Verdasca en su espalda. No es penalti En el minuto 89, Guarrotxena cae en el área al ir al golpear el balón, reclamando penalti de Guti. No hay acción punible del jugador zaragozano