Fugaz y contundente triunfo de Muguruza en Monterrey

Garbiñe Muguruza fue una maquina demoledora sobre la mexicana Renata Zarazua en la primera ronda del Abierto de Monterrey ganando 6-1 y 6-1. La española demostró el porque es la favorita para ganar en la Sultana del Norte

La número tres del mundo no ha logrado ganar ninguno de los siete torneos que ha jugado en esta temporada. Sin embargo, ante la jaliciense no se escondió nada y tuvo un partido casi perfecto. Muguruza sólo cedió dos juegos y tuvo cuatro errores no forzados a lo largo de los 47 minutos que duró el partido. Una exhibición que dejó muy claro los 225 lugares que hay de diferencia entre una jugadora consolidada a nivel mundial y una promesa del tenis en México.

Fue una noche de primeras veces en el Abierto GNP Seguros. Era la primera vez que estas dos tenistas se enfrentaban. Además, Muguruza no había ganado un sólo set en Monterrey hasta el día de hoy. Al lograr vencer a Zarazua en sets corridos, fue la primera vez que la jugadora nacida en Venezuela ganó un partido en Monterrey. En sus primeras dos apariciones dentro de este torneo (2012 y 2014) se había topado con pared en su debut.

A pesar de que la gran mayoría del graderío en el Estadio GNP estaba apoyando a la mexicana de 20 años, la española aprovechó la oportunidad para recuperar las buenas sensaciones que la llevaron a ser la número uno del mundo. Zarazua sólo logró sumar tres "winners" a lo largo del partido, mientras que Muguruza llegó a los 18. La jugadora mejor sembrada en el cuadro de este torneo le quebró el servicio seis veces a la mexicana que recibió un wild-card para acceder a este torneo.

La siguiente rival de Muguruza en el Abierto GNP Seguros será Alison Riske de Estados Unidos quién también ganó su partido inaugural en sets corridos. Será otro enfrentamiento sin precedentes en el tour de la WTA que posiblemente sea un exámen más difícil para la española de 24 años.