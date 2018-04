Spring Festival, el regreso de la ilusión musical a Alicante

Google Plus

Alicante vuelve a ser una ciudad de referencia en el mapa de la música nacional. Después de tantos años de festivales celebrados fuera de la ciudad o baja afluencia de público anteriormente, llega la décima edición del Spring Festival Alicante para confirmar que sigue más presente que nunca para quedarse durante muchos años.

El festival alicantino crece en número de días y se celebrará del 25 al 27 de mayo. Las noches del viernes y sábado serán las puramente musicales en sus dos escenarios principales en las que actuarán un total de 26 bandas, artistas y DJs. Mientras que el sábado y domingo también se llevará a cabo el Spring Live Food&Market con acceso gratuito con conciertos, actividades infantiles y food trucks, abiertas para todo el público.

Los abonos del Spring Festival Alicante ya están a la venta con un coste de 21 euros hasta esta misma noche de miércoles donde ya subirá de precio. El ritmo de la venta ha sido exponencial después de agotarse los primeros paquetes promocionales de entradas a un precio de 15 euros.

Izal en el escenario principal del Spring Festival hace dos ediciones | Foto: El Enano Rabioso

Lo que hace esperar que la décima edición del festival sea la más sorprendente en los diez años de vida del evento. Ya no solo por el público, que se espera que sea de lo más numeroso, también por el lugar donde se llevarán a cabo los conciertos como es el Puerto de Alicante. Un lugar perfectamente comunicado con la ciudad, a tan solo unos minutos del centro, y con aquellas personas que vengan desde fuera y además quieran alojarse en la capital de provincia.

Izal encabeza un sorprendente cartel

La banda madrileña que regresa a la carga con su cuarto álbum de estudio, Autoterapia, es el primer cabeza de cartel en el Spring Festival. Esta será su segunda visita al festival después de que hace dos años también capitanearan el cartel presentando su exitoso álbum Copacabana. El grupo de Mikel Izal, Alberto Pérez, Iván Mellado, Alejandro Jordá y Emanuel Pérez "Gato" se han consolidado con un trabajo más elaborado, personal y con grandes canciones como El temblor y El Pozo en un completo cuarto álbum.

El resto de confirmaciones no se han quedado atrás en cuanto a calidad gracias a Los Punsetes, que presentarán su nuevo disco ¡Viva! en el que se incluyen temas que ya están triunfando como Tu Puto Grupo. Atrás no se quedan los murcianos Varry Brava que se mantienen en la primera división de la música nacional con su nuevo trabajo Furor.

Así como L.A. donde la banda del mallorquín Luis Alberto Segura desgranará clásicos como Living By The Ocean y Stop The Clocks. Estas cuatro bandas ya aseguran horas y horas de diversión junto con buena música pero todavía faltan más grupos para completar el amplio cartel de la décima edición del Spring Festival que se irá conociendo en los próximos días.