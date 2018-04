Futre: "Si Griezmann se va al Barça, será uno más"

Con motivo del enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y el Sporting de Portugal, la leyenda portuguesa, Paulo Futre ha concedido unos minutos a los compañeros del Diario AS en la que rememora su carrera, sus inicios en el Sporting, su etapa colchonera y la actualidad.

El sorteo de los cuartos de final de la Europa League quiso que portugueses y madrileños se midiesen. Futre jugó en ambos equipos y, estas dos semanas serán muy especiales para él. “Es una eliminatoria muy especial. Esperaba que se diera en la final, para solamente tener que sufrir 90 minutos. Estamos hablando de que se enfrentan mi padre, el Sporting, y mi madre, el Atlético. Me crié futbolísticamente en el Sporting y, después, pasé 10 años en el Atlético. “No se puede tener el corazón más dividido”.

Lo más destacado y especial del club lisboeta es su academia. El ex futbolista cree que todo se debe a: “A Aurelio Pereira. Debería haber estatuas de él por todo el país para darle las gracias. Ha sido el director de cantera más importante del mundo. A nivel de extremos, no hay comparación. Empezó conmigo, pero después vinieron Figo, Simao, Quaresma, Nani y el… bicho. Cristiano. Y ojo, ahora viene Gelson”.

A pesar de criarse en el Sporting, puso rumbo al Oporto para ganar títulos. Una decisión muy dura porque era el niño mimado de la afición pero “quizá la mejor” porque consiguió proclamarse campeón de la Copa de Europa con el Oporto.

Un privilegiado

Al final pasó por los tres grandes de Portugal, Sporting, Oporto y Benfica: “Soy un privilegiado. El sueño de jugar en los tres grandes de mi país es indescriptible”.

Pero antes de lo anterior, los colores rojiblancos le conquistaron. Con solo 23 años desembarcó en el club y se convirtió en el capitán: “Sinceramente llegué aquí, pero no estaba preparado para ser capitán. ¡Con sólo 23 años! Me vi en la obligación de ser un líder, no sé si decirlo así, más bien a dar la cara por los compañeros. Hoy, aparte de jugar bien, lo que creo que le queda a la gente es comprobar que defendí bien al club”.

No quiso dejarse ningún tema en el candelero y habló sobre Jackson, Gaitán, Carrasco y Torres. Sobre cómo la presión puede pasar factura. “Lo de Jackson, lo puedes entender. No estaba acostumbrado a hacer lo que le pedían, pero Gaitán… Es un ganador, con carácter, de sangre caliente. Nunca podré entender por qué no ha triunfado. Lo que era Gaitán para la afición de Benfica, llegar aquí y fracasar… No se entiende. En el Calderón no era fácil jugar, pero Gaitán tenía carácter. Él no podía asustarse por esa presión”.

Sobre Carrasco: “No le doy una nota negativa. Casi notable. Fue importante. Ha solucionado partidos. Entró en la final de Milán y dijo: ‘Aquí estoy’”.

En cuanto al ‘Niño’: “Seguí su carrera con lupa. Recuerdo cuando llegó de ganar el Europeo Sub-16 en Inglaterra. Me enamoré en aquel torneo. Le llamé a mi despacho y le dije: ‘Niño, vas a empezar a entrenarte con el primer equipo’. Ya saben cómo es, tímido, así que le dije: ‘Y no sólo entrenar, vas a jugar’. Iba a hacer 17 años y le dije a Cantarero que yo había sido internacional con esa edad. Fernando es muy especial para mí. Es un orgullo haber visto lo que ha hecho”.

¿Es el Cholo un discípulo de Luis?

“Son dos muy grandes. Lo que ha hecho el Cholo es increíble. Ha educado al equipo hasta convertirlo en campeón de Liga ganando a dos tiburones, con una diferencia brutal de presupuesto. Fue un milagro. Soy muy de Torres y del Cholo, por eso no me ha gustado lo que he visto. Debían haber solucionado el tema dentro del vestuario. El Cholo siempre lo venía haciendo, pero debió tener un mal día. Soy de los dos y eso que sucedió hace unas semanas me dejó triste”, comentaba.

El Atlético de Futre destacó por el contragolpe del que él era el artífice. Ahora es otro Atleti, en el que ¿disfrutaría? “Sin duda. Con espacios yo era mortal. Rápido, técnico… Pero para eso necesitas la seguridad que te transmiten tus compañeros. Así lo hace este Atlético. Es tácticamente perfecto. El delantero del Atlético sabe que una va a tener, lo que hay que hacer es concentrarse al 100% para no perdonar. Yo veo a Griezmann y lo sé. Va a tener una. Él o Costa”.

A pesar de eso sabe que no hubiera sido fácil pues tendría que correr hacia atrás: “Ese hubiera sido el problema. Cuando veo a Griezmann o a Costa, les digo a mis amigos: ‘Yo no hubiera podido jugar con el Cholo’. No me iba a poner… El delantero tiene que trabajar mucho. Me costaba correr hacia atrás… No era un jugador para presionar como hacen Griezmann, Costa, Torres, Gameiro y Correa”.

¿Se puede Griezmann aburrir?

“Tuvo un inicio de año complicado, con esos rumores. Es normal, anímicamente pasa factura al jugador. La afición estaba un poco enfadada con él. Pero en los últimos meses hemos visto a un Griezmann feliz, impresionante. Es un jugador increíble. Después el debate llega cuando no se gana. Pero Griezmann ya conoce al Cholo. Yo siempre le he visto contento y alegre”.

Todo atlético quiere que Griezmann se quede. ¿Qué haría Futre para convencerle? “A Griezmann le diría esto: si viene el Barcelona, muy bien, es un profesional, pero será uno más. Si se queda en el Atleti será recordado para siempre”.

Después de siete meses desde la inauguración, por fin, el Metropolitano tendrá la visita de Paulo: “Estaré también en Lisboa, pero será triste porque uno se quedará fuera. No había tenido la oportunidad de ir al nuevo estadio, pero se merecía que fuera en una ocasión especial, con dos equipos de mi corazón”.

Sobre el gran choque de este jueves, la leyenda definió al entrenador esportinguista como un loco del fútbol que “vive 24 horas para ello”. Los equipos de Jorge Jesús se caracterizan por “pararse muy bien en el campo”.

Sobre el juego del Sporting: “Este Sporting rinde muy bien contra los grandes, siempre da la cara. Se cierra muy bien. Cuesta también hacerle un gol. Va a ser una eliminatoria muy dura. Bas Dost, el delantero holandés, está haciendo una campaña increíble. Está marcando la diferencia del equipo. Es muy fuerte en el juego aéreo y ha mejorado mucho de espaldas a la portería desde que llegó a Portugal. Luego está Gelson. Le vimos con Rio Ave. Ganó el partido él solo, con un gol y una asistencia. Es fortísimo y desequilibra en cualquier momento. Y trabaja. Lo hace sin problemas. Es un jugador completo”.

Gelson vs Lucas

El desequilibrante jugador verde tendrá enfrente a Lucas. Ambos protagonizarán un duelo apasionante y en el que Futre pondrá mil ojos. “Va a haber que seguirlo con mucha atención. Tengo ganas de verlos”.

El equipo de Portugal no podrá contar con la ayuda de William Carvalho, lo que puede ser una ventaja para los colchoneros. “Para mí es uno de los mejores pivotes del fútbol europeo. Es muy difícil ver a un medio centro salir con la pelota tan bien como él y después trabajar como lo hace. Tiene un físico portentoso y experiencia”.

Preguntado por la línea defensiva: “En la portería está el capitán, Rui Patricio. Para mí está también entre los mejores del mundo”. Pero si hay alguien que está irreconocible, después de su paso por el Real Madrid, es Coentrao, que está “volviendo a ser el del Benfica”. A esto hay que añadirle a Mathieu y Piccini.

En cuanto a la medular, ¿puede Jorge Jesús superar a Simeone? “Bruno Fernandes es muy importante. No va a ser fácil para el Atlético. Hay buenos jugadores, pero, sobre todo, Jorge Jesus lo que tiene es un buen grupo”.

Los comienzos de Oblak fueron en Portugal, precisamente con el actual técnico esportinguista. Desde entonces Futre vio a un chico que apuntaba maneras. “Ya en Rio Ave vimos a un chico técnicamente distinto y en el Benfica, además de eso, demostró carácter. Superó la presión de un grande y no es fácil para un chico joven. Demostró lo que es”.

Para terminar tampoco se olvidó de comentar aquel partido del Camp Nou que sentenció La Liga y en el que se criticó el planteamiento del Cholo. “Puso toda la artillería. Acabamos con Griezmann, Costa, Correa y Gameiro. ¡Todos! No tuvimos oportunidades, pero dominamos al Barça. Tuvimos más posesión en el segundo tiempo. Algo que contra ellos es increíble. Este Barcelona defiende mejor que en el pasado. El Atlético llegó a estar a más de diez puntos y llegó al Camp Nou a cinco. Eso demuestra el carácter del Atleti y del Cholo”.