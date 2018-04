Lasure: "Es un partido muy especial por lo que supone un derbi aragonés"

Google Plus

Dani Lasure atendió a los medios antes de la sesión matutina que el Real Zaragoza ha llevado a cabo este miércoles. El joven zaguero se mostró ilusionado en una semana especial, ya que será su primer derbi como titular. En la ida, el jugador no disputó ni un minuto en El Alcoraz. De hecho, el jugador no debutó en Liga hasta 2018, convirtiéndose en un fijo en el carril zurdo.

El canterano zaragocista admitió que el factor campo debe ser determinante: “Tener La Romareda llena es un plus de motivación que nos da muchísima fuerza para afrontar los partidos”. Se espera alcanzar el lleno en el Municipal, en uno de los derbis más igualados de los últimos años. El juego del equipo es algo que no proecupa a Lasure, ya que afirmó que "últimamente no hemos sido tan brillantes, pero sí muy efectivos, que es lo importante". Cabe recordar que el Real Zaragoza es el mejor equipo de la segunda vuelta, con 28 puntos de 36 posibles.

Lasure se refirió a la racha de cuatro victorias consecutivas del equipo fuera de casa como algo "muy complicado". Sin embargo, el lateral afirmó que en Vallecas, la semana que viene, buscarán la quinta. Respecto al calendario que le queda al equipo maño, que aún debe enfrentarse a los cuatro primeros de la tabla, Lasure se mostró cauteloso: "Cualquier partido es complicado, tenemos el ejemplo del Sevilla Atlético". Precisamente, en referencia a ese duelo, el canterano señaló que solo fue un "bache" y que la reacción ha sido la mejor posible.

Retomando el derbi, el jugador criado en la Ciudad Deportiva admitió un cierto clima de revancha: "Es un partido muy especial por lo que supone un derbi aragonés, y más después de lo que pasó en la ida". Por lo tanto, el jugador dejó claro que esperan no repetir los errores que les llevaron a caer derrotados por 3-1 frente a la SD Huesca, ya que fue un partido en el cual, según Lasure, salieron "escaldados".