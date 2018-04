Resumen de la jornada: Utah aprovecha los tropiezos en el oeste, Cleveland sorprende a los Raptors

Google Plus

La de anoche fue una de las jornadas más extensas de la temporada, con muchas franquicias jugándose la vida y algunos enfrentamientos directos dignos de serie de playoffs. Muchas sorpresas, y sobre todo numerosos cambios en la clasificación del oeste.

Toronto Raptors 106- Cleveland Cavaliers 112

Un partido que bien podría ser un anticipo de las finales de conferencia, y que supuso un subidón de confianza para unos Cavaliers que van a más. José Calderón comenzó de manera espectacular, anotando todos sus tiros, y los de Cleveland lograron tomar una renta en el marcador que mantuvieron hasta el final. Sin embargo, los de Casey se acercaron en los últimos minutos y el partido se decidión en la línea de tiros libres. El mejor por parte de los Cavs volvió a ser LeBron James, con 27 puntos, diez rebotes y séis asistencias, además de un acertado Calderón que finalizó con 19 puntos, su máximo de la temporada.

Los Raptors cada vez tienen menos ventaja sobre los Celtics en la clasificación. Kyle Lowry no tuvo su noche al anotar tan sólo cinco puntos, y no pudo ayudar a un DeRozan que se fue hasta los 19 tantos.

Brooklyn Nets 95- Philadelphia 76ers 121

Los Sixers llegaban al encuentro con una racha de diez victorias consecutivas, y no dejaron que se les escapara la undécima ante unos Nets que se están dejando llevar. El partido no tuvo mucha historia después del tercer periodo, en el que los de Philadelphia sacaron todo su potencial a relucir y establecieron una ventaja insalvable para los de Brooklyn. JJ Redick estuvo muy acertado en el tiro al conseguir 19 puntos y junto con un buen Ben Simmons con 15 puntos y 12 rebotes, lograron tapar la importante baja de su estrella Joel Embiid.

Por parte de los Nets, Spencer Dinwiddie lideró a su equipo desde el banquillo al llegar hasta los 16 tantos y repartir séis asistencias.

Atlanta Hawks 98- Miami Heat 101

Los de Spoelstra llegaban al encuentro tras una dura e inesperada derrota contra los Nets, y la apretada clasificación del este les obligaba a vencer a los Hawks. Y así ocurrió. La franquicia de Miami consiguió doblegar a los de Atlanta y sellaron así su presencia en playoffs, con la posición en la tabla por determinar. Sin embargo, el partido no fue sencillo y llegó a los instantes finales con igualdad en el marcador, y sólo los puntos anotados por Whiteside en el último minutos y un tapón de Josh Richardson aseguraron que no se diera la sorpresa. Goran Dragic completó una buen actuación con 22 puntos y diez rebotes, acorde con la gran temporada que está realizando.

Con la baja de Schöder y con el modo tanking activado, el rookie John Collins volvió a demostrar su potencial al finalizar con 19 puntos y diez rebotes.

Orlando Magic 97- New York Knicks 73

Los Magic se llevaron la victoria del Madison ante unos Knicks que terminaron con una anotación lamentable. A partir del tercer cuarto, el aro se cerró para los de New York y tan sólo anotaron 28 puntos en toda la segunda mitad. El equipo de Florida estuvo más acertado de cara al aro, y eso les bastó para llevarse una victoria que no les sirve de mucho. Mario Hezonja sigue con su particular resurgir al ser el máximo anotador de su equipor con 19 tantos.

En lo referente a los de la Gran Manzana, a destacar los 16 puntos de Tim Hardaway Jr., en un encuentro en el que la mayoría de sus compañeros acabaron con porcentajes paupérrimos de tiro.

Charlotte Hornets 114 - Chicago Bulls 120

Sorprendente victoria de los Bulls en casa que supone su tercer triunfo consecutivo, y que a su vez extiende hasta cuatro la racha de derrotas de los Hornets. Los de Chicago llegaron con ventaja al último cuarto, y Fred Hoiberg decidió poner a los suplentes en dicho último periodo dado que una victoria no les venía bien para el posicionamiento en el draft. Sin embargo, un buen Sean Kilpatrick, que además anotó el triple que finiquitó el encuentro, trastocó los planes de su entrenador y anotó 19 puntos en los 12 minutos finales. Lauri Markkanen siguió con su tónica habitual y terminó con 24 puntos en 24 minutos, confirmándose como uno de los mejores rookies de la competición.

En los Hornets, Dwight Howard fue el más destacado con 23 puntos y 17 rebotes. El rookie Malik Monk también completó una buena actuación desde el banquillo, al encestar 16 puntos sólo en el último cuarto.

Washington Wizards 104 -Houston Rockets 120

James Harden es el MVP de la temporada, y lo demuestra cada noche. Ante los Wizards dió un clínic de baloncesto y fundamentos, al anotar la friolera de 38 puntos y capturar diez rebotes que sellaron la victoria de su equipo. Con este triunfo, los Rockets aseguran la primera posición del oeste (y el mejor récord de la NBA) y por tanto el factor cancha en todas las series, incluyendo unas hipotéticas finales. La 'barba' tuvo en Clint Capela su mejor escudero, dado que su poderío en la pintura con diez rebotes y sus 21 puntos fueron de suma importancia en la consecución del triunfo.

En lo que concierne a los capitalinos, la derrota les deja séptimos del este y con la única posibilidad de avanzar hasta el sexto puesto que pertenece a los Heat. Bradley Beal anotó 27 puntos con muy buenos porcentajes.

Boston Celtics 102- Milwaukee Bucks 106

Unos mermados Celtics, aún con bajas importantes, no lograron vencer a los Bucks en su visita a Milwaukee. Las numerosas lesiones en la posición de base hicieron debutar como titular a Kadeem Allen, que no tuvo mucha incidencia en el juego en los minutos que estuvo en cancha, y que se vio superado por un Eric Bledsoe que terminó con 19 puntos. Sin embargo, el griego Giannis Antetokounmpo fue el más destacado de los locales, y con sus 29 puntos y once rebotes sigue presentando su candidatura al MVP.

Para los de Boston, que llegaban con séis triunfos consecutivos, Jaylen Brown fue el máximo exponente del orgullo céltico con 24 tantos. Los de Brad Stevens no aprovecharon el tropiezo de los Raptors para acercarse al primer puesto del este.

Golden State Warriors 111- Oklahoma City Thunder 107

Con Kevin Durant y Klay Thompson recuperados, los Warriors endosaron una derrota a los Thunder que puede tener importantes consecuencias. El encuentro estuvo igualado desde el principio, con cambios en el marcador constantes y rentas que no sobrepasaban los cinco puntos. Sin embargo, unos minutos finales acertados por parte de los de la bahía les proporcionó una renta que confirmaron desde la línea de tiros libres. Durant asumió galones ante la baja de Curry y finalizó con 34 puntos y diez rebotes, que junto con los 20 tantos anotados por Klay Thompson fueron demasiado para unos combativos Thunder.

En lo referente a los de Oklahoma, Russell Westbrook estuvo demasiado sólo y terminó con unos espectaculares 44 puntos y 16 rebotes. Aún así, Paul George y Carmelo Anthony estuvieron horribles en el tiro, y los de Billy Donovan dejaron escapar un partido que les sitúa en la sexta posición del oeste.

Portland Trail Blazers 109- Dallas Mavericks 115

Una jornada repleta de sorpresas que se magnificó con la victoria de los Mavericks ante uno de los equipos más en forma de la competición, los Blazers. Los de Dallas, a pesar de no jugarse nada en este final de temporada, contaron con un buen Dennis Smith Jr. con 18 puntos y ocho asistencias además de una actuación coral de la plantilla. Un triple de Maxi Kleber al final del encuentro dio una renta de diez tantos que los locales no desperdiciaron para llevarse la victoria para sorpresa de los aficionados.

Por parte de los de Terry Stots, lograron certificar su presencia en playoffs con la victoria ante Memphis, pero la derrota contra los Mavs no les permite sellar la ventaja como local en primera ronda, por lo que deberán seguir peleando. Damian Lillard anotó 28 tantos y repartió ocho asistencias en la derrota de su equipo.

Indiana Pacers 104- Denver Nuggets 107

Estos Nuggets están convencidos de luchar por la octava plaza hasta el final, y así lo demuestran cada noche. Tras vencer dos encuentros agónicos en la prórroga los días pasados, el partido de la pasada madrugada marchaba por el mismo camino. Sin embargo, una serie de buenas acciones por parte de los locales a ambos lados de la cancha hicieron que la victoria se quedaran en Denver. Con este triunfo los de Malone se colocan a tan sólo medio partido de la octava plaza, y a un encuentro de los Wolves, a los que se enfrentan en dos ocasiones en este final de campaña. Sus esperanzas de meterse en playoffs parecían extintas hace unos días, pero han resurgido y parece una posibilidad más que factible. El mejor fue Nikola Jokic, que anotó 30 puntos y repartió siete asistencias.

Por parte de los Pacers, tienen su quinta plaza del este prácticamente asegurada, por lo que la derrota no les supone un drama. Oladipo estuvo entonado de cara al aro al encestar 25 puntos.

Los Angeles Lakers 110- Utah Jazz 117

Indudablemente la franquicia ganadora de la noche fueron los Utah Jazz, que lograron escalar hasta la cuarta posición del oeste después de los tropiezos de Thunder y Spurs. Sin embargo, no lo tuvieron nada fácil frente a unos Lakers que comenzaron de manera explosiva, anotando prácticamente todo y estableciendo una renta importante en el primer cuarto. Aún así, los Jazz son un conjunto espectacular a ambos lados de la cancha, e impulsados por un Ricky Rubio que completó la mejor primera mitad de su carrera, consiguieron irse con ventaja al descanso. A partir de ahí, no dejaron que los angelinos se pusieran por delante y lograron una victoria vital de cara a la clasificación del oeste. El mejor terminó siendo Rubio, que a pesar de una segunda parte algo más calmada terminó con 31 puntos y ocho asistencias. Además del español, Mitchell anotó 26 puntos confirmándose como uno de los candidatos al ROY.

En lo referente a los angelinos, Kyle Kuzma con 26 puntos y Caldwell-Pope con 28 sacaron las garras en un equipo que contaba con las importantes bajas de Ball e Ingram.

Sacramento Kings 94- Phoenix Suns 97

Duelo en la parte baja de la clasificación y que puede tener consecuencias en la tank race. Los Kings no lograron vencer a unos Suns que llegaron al último periodo con doce puntos de ventaja y que estuvieron cerca de desperdiciar. Josh Jackson fue el mas destacado de los de Arizona con 28 tantos, y logró sobreponerse a la buena actuación de Bogdan Bogdanovic en los de Sacramento.

A pesar de vencer, la franquicia dirigida por Jay Triano sigue siendo la peor de la liga y probablemente acabarán con el peor récord de la competición.

San Antonio Spurs 110- Los Angeles Clippers 113

Último encuentro de la noche, pero no por ello menos importante. Los Clippers vencieron a unos Spurs que llegaban lanzados a Los Angeles, y aprietan más si cabe la clasificación en el oeste. El partido no fue nada fácil, dado que los de Popovich empezaron de manera excepcional y llegaron a tener una renta de 19 puntos a mediados del segundo cuarto. Sin embargo, un último periodo de 41 puntos para los Clippers fulminó la renta y las esperanzas de los texanos de llevarse el triunfo de L.A. Un gran Tobias Harris con 31 puntos y nueve rebotes, además de la aportación de Lou Williams desde el banco con 22 tantos fueron demasiado para los visitantes.

Como ya es habitual, LaMarcus Aldridge estuvo inconmensurable con 35 puntos y nueve rebotes, pero esta vez los secundarios no estuvieron tan acertados y no apoyaron a su estrella lo suficiente como para lograr el triunfo.