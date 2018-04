Pervis:"Tenemos toda la ilusión por volver a sumar para acercarnos al objetivo"

Tras una horrenda racha de cuatro partidos consecutivos perdidos, la situación por la que atraviesa la UD Almería no es precisamente placentera. Solo los tropiezos de sus principales rivales en la clasificación (Barcelona B, Cultural Leonesa y Córdoba) han impedido una debacle aún mayor. Afortunadamente para el conjunto indálico, la distancia respecto al descenso sigue siendo de cuatro puntos, aunque nada en este mundo es interminable.Solo Pervis Estupiñán y Lucas Alcaraz han dado la cara en esta semana, unos días de preparación y de entrenamiento para llegar al Carranza con plenas opciones.

En el caso de Lucas Alcaraz, sus declaraciones llegaron el domingo al término del partido entre el Almería y el Sporting. El técnico granadino se mostraba dolido por la abultada derrota de su equipo y lamentaba la falta de pegada de su equipo, característica que se puede volver a repetir este fin de semana: "Ha habido momentos clave en los que la diferencia de pegada ha definido el partido". Así, gran parte de las jugadas que se dieron en este partido deben analizarse y corregirse para mejorar en juego y en resultados, pues se cometieron algunos errores defensivos y los jugadores se estorbaron en el ataque en jugadas puntuales. El entrenador subrayaba también que "estando abajo tenemos que pensar que a nivel de juego y de arbitraje hay que estar preparados para cualquier tipo de adversidades".

Por parte de Pervis, compareció en los medios el pasado 3 de marzo, una vez finalizado el entrenamiento matinal. El jugador no olvida el objetivo y en representación de todo el equipo, piensa que no hay que descomponerse a pesar del dramatismo que se respira en el seno del club y del aficionado. "A pesar de la dinámica de las últimas cuatro jornadas nuestra situación no es dramática, tenemos una ventaja de cuatro puntos sobre el descenso", declaraba en esta línea el joven ecuatoriano. No obstante, donde se ven mejor las intenciones de estos futbolistas es en las declaraciones que dan nombre al título. "Tenemos toda la ilusión por volver a sumar para acercarnos al objetivo y estamos muy unidos para llevarlo a cabo", afirmaba un jugador que se ha asentado en el lateral izquierdo por delante del experimentado Nano González. Además, opinaba que esto dependía de ellos y de nadie más, y que por lo tanto, son ellos los que lo tienen que sacar para adelante.