Miguel Torres desmiente los rumores sobre negociaciones con otros equipos

Uno de los capitanes del Málaga CF, Miguel Torres, ha querido aclarar este miércoles, aprovechando la clausura de la temporada de Valores Blanquiazules en el Colegio Misioneras Cruzadas de la Iglesia del distrito Palma-Palmilla, los rumores sobre su posible marcha a final de temporada a otro equipo, concretamente al Getafe. Torres ha explicado de que es "falso" este tipo de noticia porque renovó con el Málaga "hace unos meses".

“Hay muchas noticias que salen y que tristemente empañan la situación actual de cada uno a nivel individual. Se habla que estaba negociando con otros equipos y es totalmente falso. Renové con el Málaga hace unos meses y mi deseo y objetivo es seguir muchos años aquí, el año que viene en la situación que estemos, y ojalá sea así”, comentó. También añadió lo sigiuente: “Quiero aclararlo, porque siempre he dicho que el Málaga me ha aportado mucho a mi carrera y me gustaría seguir muchos años más aquí”, finalizaba el lateral.

El equipo sigue ejercitándose

Mientras tanto, el Málaga se ha ejercitado este miércoles en el segundo entrenamiento de la semana, a falta de dos días para la finalísima ante el Deportivo de la Coruña, que se disputará en Riazor el próximo viernes a partir de las 20:45 horas. Tras comenzar con unos 25 minutos de vídeo, el conjunto de José González saltó al verde con los porteros Roberto y Andrés Prieto, y los mismos 20 jugadores que ayer se emplearon en La Rosaleda, incluido Fede Ricca, que todo apunta a que podrá estar ante los gallegos.

Aparte del grupo, en el inicio, realizaron carrera continua Juanpi y Juankar complementando su posterior labor en el gimnasio, donde permanecieron Recio, Peñaranda y Lestienne, este último por segundo día consecutivo debido a una contractura muscular (isquiotibiales pierna izquierda). Este jueves a partir de las las 10:30 horas, el Málaga CF volverá a entrenar en el Estadio Ciudad de Málaga.