Carvajal es "Mr Champions"

Daniel Carvajal ya no tiene rival. El defensa madrileño ha logrado lo que cualquier futbolista quisiera conseguir pero pocos se replantean: ser el futbolista que más partidos consecutivos ha jugado en la UEFA Champions League sin perder. Su racha se entiende solo desde el contexto en el que se ha visto envuelto. El Real Madrid ha ganado tres de las últimas cuatro Copas de Europa, y el español siempre ha sido un activo muy importante en todas ellas. Desde la derecha y recorriendo los campos de Europa semana sí semana también. Si los blancos siguen a este ritmo y el talismán del de Leganés se mantiene, mucho ojo. Ya son 25 encuentros imbatido y sumando.

Para recordar el último partido que ha perdido Carvajal, hay que remontarse al cinco de mayo de 2015, precisamente ante la Juventus en Turín. La suerte ha sido caprichosa y ha querido que el canterano complete el ciclo tres años después en el mismo sitio. En este periodo, ha sido capaz de acumular 19 victorias y seis empates, incluyendo varias asistencias memorables (como las que les regaló a Cristiano en el Allianz Arena, en la final de 2017 o la misma de ayer que culminó CR7 con una chilena espectacular) y anotó un gol en Ucrania ante el Shaktar Donestk en 2015.

Tan solo Nani y Evra han sido capaces de mantener un ritmo parecido al "2" merengue. Pero eso ya es pasado. Daniel Carvajal ya solo compite contra sí mismo y su mayor reto será mantener la línea. El Real Madrid jugará la vuelta de los cuartos de final ante la Juventus el once de abril de este mismo mes. Dado el resultado de la ida, es difícil imaginar que el de Leganés no podrá seguir sumando jornadas a su casillero. Y luego llegarán las semifinales. Con 26 años, el joven lateral está marcando época. Ya no solo en el club de su vida, sino en toda Europa.