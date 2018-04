Morales: "El partido ante la UD Las Palmas es para todos"

La buena racha de resultados desde la llegada de Paco López ha hecho que el Levante UD vea la salvación un poco más cerca, pero no definitiva. Por ello, José Luis Morales centra la atención en el partido del próximo domingo frente a la Unión Deportiva Las Palmas en el Ciutat de Valencia. El Comandante subraya la importancia del encuentro y trata de alertar los sentidos de todos los estamentos que conforman el levantinismo desde la rueda de prensa que ha ofrecido.

"El partido ante la UD Las Palmas es para todos; es el partido de los jugadores y de la afición", asegura uno de los capitanes de la primera plantilla. En este sentido, alentó a toda la afición granota con ánimo de que llenen el campo y hagan que el Ciutat viva un gran ambiente: "Cuanto más seamos, mejor puede salirnos. En el último partido, contra el Eibar, la gente respondió muy bien y se notó el aliento de la afición. Si sumamos a la afición con el talento que estamos mostrando ahora, tenemos más posibilidades de sacar el partido adelante".

Un talento mostrado desde que Paco López llegara al banquillo azulgrana, pues como explica el '11', ha dotado al equipo de una osadía que valora muy positivamente. "Paco nos dijo que era un entrenador de jugar al ataque y a los futbolistas nos gusta jugar con balón, pero no solo los atacantes, también a los mediocentros y a los defensas les gusta jugar el balón. Hemos dado todos un paso más hacia delante para tener mejor salida de balón y más llegada. Llevamos tres o cuatro partidos con gol y con la posesión de balón minimizamos el ataque del rival. Somos un equipo atrevido para ir hacia adelante y, además, muy valiente". Una propuesta valiente que el Comandante aprueba sin tapujos.

El atacante valoró de forma positiva el punto conseguido el pasado fin de semana frente al Girona en Montilivi, un territorio muy complicado para sus rivales. "Fue un partido muy serio en líneas generales. El Girona es un equipo muy duro en su campo y marcó un golazo desde fuera del área, pero el equipo reaccionó bien, tuvo ocasiones, consiguió el empate merecido e incluso pudo haber ganado el partido".

Con el gol anotado la pasada jornada frente a la escuadra catalana, Morales amenaza a Barral como máximo goleador del Levante en la élite y roza el centenario de encuentros con la elástica granota, "aspectos secundarios" que, sin embargo, llenan de orgullo al Comandante. "Son números y todo por ayudar al equipo. A todos nos gusta sentirnos valorados en un lugar y sobretodo por ser el máximo goleador del Levante en Primera y sería un orgullo tremendo para mí, pero son cosas secundarias en las que no me fijo e intento trabajar día a día para ser mejor dentro del campo. La verdad es que no me puedo quejar. Estoy haciendo una buena temporada desde un prisma personal".