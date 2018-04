Resultados Smackdown Live 3 de abril de 2018: todo fenomenal para Wrestlemania

Todo está escrito en Smackdown Live. Wrestlemania está a poco más de cuatro días y el elenco de la marca azul está preparado para dejar huella en la "vitrina de los inmortales" en su trigésimo cuarta versión. La noche del martes 3 de abril, en el Bridgeston Arena, de Nashville, Tennesse, se llevó a cabo el último Smackdown antes del "evento de eventos", enmarcada por etapas decisivas como el capítulo entre Shane McMahon, Daniel Bryan, Kevin Owens y Sami Zayn.

El programa comenzó con Daniel Bryan, que como es costumbre recibe la ovación ensordecedora del público. El General Manager procede a presentar a Shane McMahon, que está de regreso tras dos semanas.

Shane llega al ring y le dice a Daniel que es un modelo a seguir y un excelente ejemplo de cómo luchar para obtener lo que desea. También menciona que estuvo hospitalizado hace poco pero que fue dado de alta y que estará presente el domingo. Daniel recuerda todo lo que ha sucedido con respecto a Kevin Owens y Sami Zayn y pide disculpas por haberse dejado manipular de ambos, luego Shane también pide perdón a Bryan por haber sido tan cabeza dura con respecto a esto. Daniel dice que solo hay una forma de que los equipos resuelvan sus diferencias y abre sus brazos –Recordando al Team Hell No con Kane–. El público grita "HUG!", pero Shane sólo estira la mano. Daniel dice que esa no es la forma y que el WWE Universe no quiere otro apretón de manos sino un abrazo. Shane accede y se dan un caluroso abrazo. Bryan advierte que ahora que ambos vuelven a estar en la misma onda, Sami y Kevin están en grave peligro y que ambos sufrirán las consecuencias de sus actos en WrestleMania.

Charlotte Flair vs Natalya

La campeona se quedó con el combate, luego de aplicar su Figure-Eight Leglock. Durante el mismo, Carmella intentó una vez más canjear su maletín de Money In The Bank, pero Charlotte se deshizo del maletín y de ella. Luego de la contienda, Asuka aparece para advertir que el domingo 'The Queen' se arrodillará ante 'The Empress' porque ¡Nadie está lista para Asuka! Charlotte le dice que está lista, y le pregunta si ella lo está.

La producción muestra una entrevista a AJ Styles sobre su combate de este domingo ante Shinsuke Nakamura. Seguido, se reproduce un video donde se recapitula toda la rivalidad de Shane McMahon y Daniel Bryan contra Kevin Owens y Sami Zayn.

Rusev vs Jinder Mahal

Bobby Roode estuvo en la mesa de comentaristas, presenciando cómo el 'Super Athlete' (Acompañado por Aiden English) se quedaba con la victoria ante el 'Maharaja' (Con Sunil Singh en su esquina) tras aplicar su Machka Kick. Después del combate ¡RKO PARA RUSEV! Randy Orton apareció de la nada, pero Aiden English lo ataca por la espalda y cuando se prepara desde la segunda cuerda para ejecutar otra movida, Roode lo empuja y Orton lo recibe con RKO –The Glorious RKO–. Roode toma el USA Title para dárselo a Orton y ambos se quedan mirando el logo de Wrestlemania.

La producción muestra ahora una entrevista a Shinsuke Nakamura, que al igual que Styles, habla de su combate en Wrestlemania este domingo.

The New Day se encuentran backstage, y dan la noticia de que Wrestlemania será gratis para los suscriptores por primera vez. Los Uso interrumpen para recordarles que pagarán duramente por haber pensado que tenían una chance contra ellos. The New Day se lo toma a chiste, y lanzan carcajadas en sus caras, hasta que los Bludgeon Brothers entran en escena, y sin decir una palabra a nadie, destrozan la cámara.

8-Man Tag Team Match: Mojo Rawley, Dolph Ziggler, Baron Corbin y Primo vs Tyler Breeze, Fandango, Zack Ryder y Tye Dillinger

Los integrantes de este combate estarán presentes en la Batalla Real que conmemora a André The Giant. Llega un momento en la contienda donde uno a uno comienzan a sacarse del ring: Mojo sacó a Fandango, Ryder a Mojo, Primo a Ryder, Tye a Primo, Dolph saca a Tye, Tyler saca a Dolph, Baron saca a Breeze y completa la secuencia aplicando un End Of Days a Fandango para darle la victoria a los rudos.

Kevin Owens y Sami Zayn se presentan en Smackdown y arrebatan los micrófonos a Corey Graves y a Byron Saxton. Owens grita que Smackdown Live es aún el show de Kevin y Sami, y que no se tragan ninguno de los discursos lleno de sentimentalismos de Bryan. Sami dice que tanto Shane como Daniel han presentado disculpas hipócritas. Luego piden disculpas a Brie Bella y a Birdie, pues Brie tendrá que criar a su hija sola luego de que ellos terminen de romper el cuello de Daniel en WrestleMania. Kevin añade que Shane volverá al hospital, donde tendrá tiempo de resolver toda la basura que tiene en la cabeza, y arreglar todos sus traumas infantiles. Los micrófonos son cortados y se disponen a abandonar el lugar. Mientras eso, Shane y Daniel salen y piden a la gente que saque fotos y filme el incidente, pues será la última vez que verán a Sami o Kevin en WWE.

Shelton Benjamin y Chad Gable vs Shinsuke Nakamura y AJ Styles

En un combate donde el Campeón de WWE y el retador se desafiaron en varios momentos de la lucha, 'The Phenomenal' terminó el combate a favor de su equipo con un Phenomenal Forearm sobre Chad Gable. Después de la contienda, Benjamin ataca a Nakamura pero luego se recupera y lo manda fuera del ring. Cuando se voltea, AJ vuela para aplicar el Phenomenal Forearm al japonés, pero se frena antes de impactarlo y le toca la cabeza como hizo el propio Nakamura la semana pasada. El campeón se marcha con su título ante un furioso Nakamura en medio del ring, para terminar así con el programa.

