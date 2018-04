Wenger: “Hay una presión adicional para que lo hagamos bien en esta competición”

Google Plus

Llega la competición que centra todos los esfuerzos del Arsenal y lo hace en unos cuartos de final ante el CSKA de Moscú que comenzarán en el Emirates Stadium. Tiene que aprovechar esta circunstancia un equipo inglés que viene cuajando buenas actuaciones en los últimos partidos. Tras ganar al Stoke City por 3-0 en un partido que pasó sin pena ni gloria por un Emirates Stadium semivacío, ahora los de Wenger se centran en dar lo mejor de sí en un torneo distinto en el que aún guardan opciones de salir campeones. En la previa del choque, tanto el entrenador francés como el armenio Mkhitaryan han atendido a los medios de comunicación para resaltar la importancia de la competición continental y la presión a la que están sometidos.

Reconociendo que todos los esfuerzos de cara al final de campaña estarán centrados en la UEFA Europa League, Arsène Wenger espera que ese hecho sea positivo para el conjunto Gunner: “Hay una presión adicional para que lo hagamos bien en esta competición. Eso es parte de estar en el momento en el que estamos. Debo decir que tenemos que verlo de una manera en la que eso sea una oportunidad que tenemos que aprovechar, lo que tiene que significar que debemos jugar juntos, con la calidad de nuestro fútbol y de la forma en la que queremos. Después, la consecuencia serán los resultados”. Acepta, además, que deben ser “realistas” con la posición que ocupa el club en estos momentos en Europa e insta al vestuario a “ir paso a paso y dar todo” en el segundo torneo continental.

"La gente siempre está ahí cuando algo importante está en juego"

Por otro lado, la baja asistencia que está teniendo actualmente el Emirates Stadium está siendo noticia en la capital británica, pues el estadio del Arsenal ha sido generalmente uno de los que más afluencia de público ha tenido en los últimos años. Tranquilo, Wenger se muestra seguro de que “la gente siempre está ahí cuando algo importante está en juego”. “No obstante, lo que decidirá la actitud de la hinchada será la calidad de nuestro juego”, añadió.

Finalmente, habló sobre el parte de altas y bajas con el que se presenta a este trascendental partido en la temporada Gunner. Desvela que “todos están disponibles”, aunque deja en duda la comparecencia desde el inicio de Alexandre Lacazette: “Lacazette está listo para el inicio, pero no he decidido si comenzará o no”. Mismo caso ocurre con Petr Cech, que se perdió el anterior partido liguero en beneficio de un David Ospina que suele jugar en este torneo continental. Así pues, con algunas dudas en el once del Arsenal, los de Londres esperan manifestar su superioridad teórica frente a un CSKA de Moscú que promete pelea.