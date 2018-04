A Paul George le parecen "divertidos" sus problemas con el tiro

Terminó el partido en el Chesapeake Energy Arena que enfrentaba a Golden State Warriors y Oklahoma City Thunder. La victoria fue para los de Oakland 111 a 107. Pero echando un ojo a las estadísticas, se puede ver que hay un dato que se ha repetido durante la temporada. Más aún después del fin de semana del All-Star.

Paul George acababa en dobles dígitos en la anotación con 20 puntos, añadiendo ocho rebotes. Parece un buen partido a simple vista, pero una vez uno se fija en porcentajes llega el asombro. El alero de los Thunder lanzó 19 veces a canasta, anotando solo cinco de esos tiros. Un triste 26.3% en tiros de campo. Muy lejos de lo que significa hacer un buen partido.

Esto se ha vuelto en algo habitual para Paul George, que anota bastante pero con unos porcentajes que obligarían a cualquier otro jugador de la NBA a tirar menos. No es su caso. Va a seguir lanzando para bien o para mal de Oklahoma. Su papel como gran defensor no es suficiente para su figura dentro de la liga ni para justificar su fichaje por OKC el verano pasado.

Lo extraño viene cuando afirma que se "divierte" cuando trata de mejorar este hecho.

Paul George no se encuentra bien tirando a canasta. Hay algo "mecánico" en su tiro. Tiene problemas y se refleja en sus porcentajes.



Tras el All-Star:

28.9% en triples.

"Realizar un tiro es divertido", dice Paul George

Hasta el All-Star, su porcentaje de tiro en su carrera en la NBA era del 43%. El mismo George reconoce que no ha sido un gran tirador nunca. Pero es que, después del parón del fin de semana de las estrellas su porcentaje está por los suelos. En tiros de campo ha bajado a un 37.1%, mientras que en triples se desploma hasta un 28.9%. Para un jugador con su rol estos números son muy pobres. Él aspira a ser un referente en ambos lados de la cancha y se comporta como tal, pero debería replantearse su selección de tiro hasta que el trabajo que está realizando dé sus frutos.

"Hay algo mecánico en mi tiro. He tenido problemas durante la temporada y mi carrera en el tiro, pero todo ha sido solo sobre no realizar tiros. No sé qué es. Es divertido. Realizar un tiro es divertido. Así que voy a trabajar con los entrenadores e intentaré resolverlo. Pero no me siento bien conmigo mismo lanzando a canasta ahora mismo", dijo Paul George al terminar el partido contra Warriors.

Tiene muy poco tiempo si quiere mejorar este aspecto para playoffs. Oklahoma City Thunder le necesita en su ofensiva y él debe aparecer. Se le firmó para ello, para ser uno de los referentes delante y una de las piezas claves defensivas en la pizarra de Billy Donovan. Si no llega a tiempo su mejora, lo mejor es que le deje tiros a otros jugadores más fiables que él. No hay tiempo para la diversión.