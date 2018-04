Pedro MVP León

Google Plus

El pasado domingo se disputó el derbi vasco entre la SD Eibar y la Real Sociedad, un encuentro donde los armeros dominaron de principio a fin. Y como no podía ser de otra manera, Pedro León fue uno de los jugadores más destacados del partido. Sus constantes internadas por la banda derecha y sus centros, metieron miedo a más de un aficionado txuri-urdin.

Confianza plena en León

Regresó hace apenas seis jornadas y ya ha logrado ser fijo en en once titular de José Luis Mendilibar. Su vuelta era la más esperada, tanto por los aficionados como por el cuerpo técnico armero.

Una vez consolidado en la banda derecha, poco a poco está cogiendo ritmo de competición y está comenzando a dejar varios detalles de calidad. Asimismo, el guante que tiene en su bota derecha ya se está dejando ver, pues acumula dos asistencias en los últimos encuentros. Todo parece indicar que, a pesar de la vuelta de Orellana, Pedro León seguirá jugando por la banda derecha; lo que hace presagiar la posible suplencia de Inui para dar entrada al chileno.

Mendilibar volvió a confiar en él para el derbi, y no como era de esperar, Pedro León no defraudó a nadie. Es el líder indiscutible del conjunto armero, encargado de llevar la batuta en las jugadas ofensivas. Su mejor nivel aún está por llegar, aunque no sabemos si este gran jugador tiene techo.

Su futuro está en el aire

Al igual que otros seis jugadores de la Sociedad Deportiva Eibar, Pedro León finaliza contrato con el club armero este mismo verano. Muchos equipos se han interesado en hacerse con sus servicios, sin embargo, León todavía no se ha pronunciado respecto a su futuro.

El club y los aficionados desean que continúe, y no van a parar hasta conseguirlo. Para el Eibar, Pedro León es su estrella. Del mismo modo, a día de hoy se puede afirmar que la continuidad de Pedro León está muy ligada a la de Mendilibar. El de Mula ha afirmado en varias ocasiones que su estancia en Eibar no tendría sentido sin el actual técnico armero.

Actualmente, León sólo piensa en disfrutar haciendo lo que más le gusta: jugar al fútbol. El próximo sábado, ante el Betis, volverá a ser titular para seguir demostrando que la lesión es agua pasada.