Nano Mesa: "Desde que estoy aquí, estoy contento"

Nano Mesa pasaba por rueda de prensa para hacer frente a las preguntas de los periodistas y hacer un repaso de su estancia en el conjunto asturiano desde que llegase en el último mercado invernal.

El tinerfeño se mostraba con fuerza y con ganas de afrontar este último tramo liguero y poder conseguir el objetivo del ascenso aprovechando las oportunidades que el míster Rubén Baraja le brinde y poder aportar al equipo todo lo que esté en sus botas.

“El equipo está entrenando bien, estamos haciendo las cosas muy bien, llevamos una racha muy buena y este fin de semana tenemos otro partido para seguir sumando a la racha que tenemos”, era la respuesta del delantero acerca de la buena dinámica que está teniendo el equipo desde la llegada de Rubén Baraja al banquillo.

“Nos ha costado, hemos peleado demasiado. Yo creo que estamos en una dinámica muy buena y estamos tranquilos y partido a partido. Ahora tenemos el partido del Reus que es el que más nos importa y a seguir sumando”, esas eran las palabras del canario cuando le preguntaban sobre cómo se siente al estar ocupando el liderato en la clasificación.

“Santos es un jugador que nos transmite y nos da mucho pero bueno, también hay varios compañeros, tanto yo como los que estamos que estamos trabajando día a día en los entrenamientos y que lo estamos haciendo bien. El que tenga la oportunidad este fin de semana que la aproveche al máximo e igualar lo que hace Santos” afirmaba el ariete sobre la baja de Michael Santos y la incógnita de quién será su posible sustituto en el once inicial en el partido ante el Reus.

“Es verdad que he estado participando desde el banquillo cuando estaba Santos y si tengo la oportunidad este fin de semana de poder jugar pues a aprovechar al máximo como he aprovechado las que me han dado cuando he salido de suplente. Estoy tranquilo, con muchas ganas y entrenando día a día para que llegue el domingo e intentar jugar o la participación que tenga”, eran las palabras Nano cuando era preguntado sobre las posibilidades que tiene de ocupar la punta de ataque sportinguista el fin de semana ante el conjunto catalán.

“Somos 25 jugadores, todos entrenamos al máximo, unos juegan más , otro juegan menos pero entrenamos al máximo como he dicho y es verdad que Santos es el que lleva los goles, es que está haciendo las cosas bien y los demás a entrenar y a seguir, pero todos tenemos la oportunidad y este fin de semana el que la tenga pues a aprovecharla” respondía el atacante cuando le preguntaban en rueda de prensa si se esperaba jugar más cuando llegó al conjunto rojiblanco en el mercado invernal.

“Le tenemos tanto al Reus como a los demás equipos respeto, si es verdad que tenemos una racha muy buena, ahora mismo estamos líderes pero nosotros vamos a pensar en ganar el fin de semana, en seguir alargando la racha y en seguir dándole alegrías a la afición que es lo que se merece” afirmaba Mesa sobre si este puede ser un partido trampa al jugar contra un equipo que no viene con una buena racha y sobre si la plantilla rojiblanca puede ir al encuentro demasiado confiada.

“La racha es muy buena. Tanto en casa como fuera de casa estamos haciendo las cosas bien, son equipos que hay que respetar pero bueno, nosotros también somos un equipo fuerte, ahora mismo estamos muy bien, estamos muy sólidos atrás y adelante y hay que pelear. Queda poco pero hay que dar el máximo” decía sobre el calendario que le queda al conjunto gijonés en este último tramo de liga.

“Tanto yo como Michael picamos a los espacios, somos rápidos, dentro del área tenemos gol y bueno, al final Michael es una persona que es muy buen delantero y yo creo que también tengo características muy buenas y al final no es que seamos iguales pero si tenemos a lo mejor el mismo parecido en picar a los espacios y de cara a gol pues tenemos gol” afirmaba cuando le preguntaban sobre sus similitudes en el juego con Michael Santos.

“Yo cuando llegué aquí, como los que llegaron en enero pues tuvimos un partido que lo perdimos contra el Oviedo fuera y después de ahí el equipo asentó la cabeza, hemos tirado para arriba y ahora mismo estamos en una dinámica muy buena y esperemos seguir los nueve partidos que quedan así e intentar el ascenso. Nosotros trabajamos día a día. El partido del Oviedo no pudo ser pero después de ahí hemos asentado la cabeza, hemos trabajado mejor, estamos más sólidos, como he dicho antes, arriba y atrás y si es verdad que muchos partidos no nos habían hecho gol, que teníamos la puerta a cero y que llevamos una racha de victorias muy buena. Yo creo que el equipo está trabajando muy bien y estamos siguiendo igual” afirmaba con rotundidad sobre el último derbi ante el Real Oviedo y el punto de inflexión que significó en la plantilla y en el cambio de dinámica.

“Nosotros no nos sentimos favoritos. Nosotros vamos partido a partido, ahora tenemos el del Reus que es igual de importante que todos los que quedan y hay que pelear. Este fin de semana toca el Reus y ya veremos al final de la temporada como acaba todo pero estamos con ganas, tenemos mucha ambición y estamos muy bien” eran las palabras del tinerfeño sobre si el equipo se sentía favorito para terminar la campaña en primera posición.

“Desde que estoy aquí estoy contento, todo el mundo me ha ayudado, me ha apoyado y en los entrenamientos me encuentro bien, los compañeros son muy buena gente y no me ha faltado de nada. Eso para mí ha sido esencial. Me he adaptado muy bien y espero que al final de temporada estemos todos más felices. Vengo de un sitio que hace el mismo tiempo, estoy contento que es lo que importa” respondía Nano sobre la su adaptación al club y a la ciudad.

“Nosotros tenemos claro que todavía no hemos hecho nada. Estamos en una dinámica muy buena pero hay que tener los pies en el suelo, no hay que creerse más que nadie y hay que seguir, esto es muy largo todavía, quedan nueve partidos de liga y tenemos rivales muy difíciles como he dicho antes y hay que pelear al máximo. Estas nueve finales hay que ganarlas e intentar ser felices al final de temporada y poder ascender que es lo que queremos todos”.

Estas eran las palabras finales de un Nano Mesa que se muestra optimista para el último tramo de campaña y que concluía de esta manera su rueda prensa ante los medios.