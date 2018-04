Mhkitaryan: "No pensamos en darlo todo en Europa, quedan siete partidos de Premier"

El Arsenal afrontará los cuartos de final de la Europa League en el Emirates. El CSKA de Moscú, uno de los equipos que cayó en esta competición al quedar eliminado de la Champions League, será el escollo que tendrán que superar para acercarse al título.

En enero llegó al equipo de la capital inglesa Henrikh Mkhitaryan y se ha sumado a este objetivo del club Gunner. Pero el armenio ya se midió al equipo ruso en la fase de grupo de la Champions, cuando repartió una asistencia y anotó un tanto en la victoria del United por 1-4: “Puedo decir que son un buen equipo. Han cambiado algunos jugadores y si están en esta ronda significa que son unos buenos rivales. No hay partidos fáciles en esta fase del torneo”.

La experiencia puede ser una de las armas del club ruso: “Vamos a enfrentarnos a un gran equipo con mucha experiencia. Todo el mundo conoce la línea defensiva con los hermanos Ignasievich, tienen más de 35 años y les pueden ayudar a jugar mejor y de forma más compacta”.

Sin embargo, el objetivo de los ingleses es lograr el triunfo en la competición para terminar la campaña con un título: “No vamos a pensar que tenemos que darlo todo en los partidos de la Europa League”.

El jugador no cree que el club haya perdido todas sus opciones de cara a la competición nacional liguera: “Aún tenemos siete partidos en la Premier League y tenemos que ganarlos todos. No debemos confiarnos y pensar que no tendremos problemas en la Premier y que no necesitaremos jugar porque estamos sextos”.

Para finalizar, Mkhitaryan quiso no negar al Arsenal ninguno de los objetivos que le quedan por jugar: “Vamos a intentar dar el máximo”, comentó el jugador, “intentaremos ganar los últimos siete partidos y entonces veremos donde podemos llegar en la Europa League”.