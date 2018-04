Sevilla FC - Bayern Münich: puntuaciones del Sevilla, Cuartos de la Champions League

Google Plus

En la primera mitad, fueron los de Nervión los que propusieron más. Pudieron anotar, además del gol de Sarabia, alguno más para irse al descanso ganando.

Fue el propio Sarabia el que tuvo la ocasión más clara de todas. Finalmente, el Bayern, que no necesitó mucho para marcar, remontaba y se marchaba a Alemania con ventaja en la eliminatoria. Los dos goles visitantes rebotaron en defensas sevillistas y se desviaron para acabar en el fondo de la red.

Criterio de puntuación: (0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

8 / David Soria: Su primer partido con Montella como entrenador ha sido ante todo un Bayern de Münich. A pesar de la importancia del encuentro, se mostró en todo momento muy seguro y con confianza. Poco pudo hacer en los dos goles alemanes, que ambos rebotaron en defensas sevillistas y cambiaron de trayectoria. Destaca su parada de mérito a Javi Martínez en el minuto 65.

6 / Jesús Navas: Las molestias no le impidieron estar en el once en tan importante partido. Fue de menos a más. En la primera mitad tuvo menor presencia en ataque, que fue aumentando en la segunda parte. Atrás, muy seguro.

7 / Clement Lenglet: El jefe de la defensa sevillista de esta temporada y, por el bien del sevillismo, por muchas más. Trabajo incuestionable el que realiza el central francés.

7 / Kjaer: Hoy ha sido su día. De los mejores minutos con la elástica sevillista. Atento y contundente en cada balón que llegaba al área. Complicada pelea con Lewandowski y Müller, de la que ha salido aprobado y con nota.

7 / Escudero: En la primera mitad tuvo una elevada presencia en el ataque sevillista. Suya fue la asistencia del primer gol, un centro medido al área que aprovechó Sarabia. En la segunda parte, ya con dominio alemán, no pudo subir tanto y sufrió en algunos momentos atrás.

7 / N’Zonzi: Con la ausencia de Banega, asumió todos los galones en el centro del campo sevillista. Fundamental y pilar en la creación del juego de los suyos. Aún así, con el argentino como socio, hace aún mejor su trabajo.

5 / Pizarro: No estuvo fino en algunos compases del encuentro. Perdió varios balones, algunos de ellos por la falta de precisión en los pases. Una de esas pérdidas dio un susto en los primeros instantes del partido.

7 / Pablo Sarabia: Comenzó el partido eléctrico. Tuvo el primero en sus botas e, inexplicablemente, mandó el balón fuera. Diez minutos después, hizo el primer gol sevillista tras controlar un centro de Escudero.

7 / Correa: El ‘Tucu’ es inagotable. Hizo gala durante todo el partido (hasta el minuto 77, que fue sustituido) de su velocidad y buena conducción de balón. Puede recorrerse todo el campo de punta a punta con el balón cosido a las botas.

6 / Franco Vázquez: La noche y el día. Como el Sevilla, en la primera mitad dio un buen nivel. La segunda mitad, al igual que el equipo, dio un paso atrás.

5 / Ben Yedder: No fue el día del héroe de Old Trafford. Le tocó lidiar con dos centrales duros. No se recuerda ningún tiro de él en todo el partido.

S.C. Sandro: Estuvo tan solo 15 minutos sobre el campo, tiempo que no fue suficiente para cambiar nada. Demostró ganas e intensidad, recuperando un balón en el 87’ en campo sevillista tras un sprint considerable.

S.C. Muriel: Entró en el minuto 80 y, al igual que con Sandro, poco pudo hacer en los minutos que estuvo sobre el césped.

6 / Montella: Era un partido muy exigente ante uno de los rivales más grandes de Europa. Aún así, el Sevilla fue superior en la primera mitad y pudo irse al descanso con ventaja en el marcador en vez de con empate. En la segunda mitad, el Bayern se sobrepuso y al técnico italiano le costó reaccionar. Quizás, tardó más de la cuenta en hacer los cambios.