Previa Arsenal - CSKA Moscú: contexto político y obligación de ganar

Superado el duro escollo que podía ser el Milan, el equipo que dirige Arsene Wenger continúa su periplo en la UEFA Europa League, en busca de que sea su puerta de entrada a la UEFA Champions League, a la cual no estaría accediendo en estos momentos debido a su floja campaña en la máxima categoría de Inglaterra.

Ahora el sorteo juntó sus destinos con CSKA Moscú, equipo que quizás no es de lo más temible que queda en la competencia, pero que igualmente puede ser muy duro como rival cuando les toque visitar la siempre fría tierra de Rusia, donde el CSKA se hace fuerte y sabe sacar ventajas. No solo eso, sino que este partido llega en un momento de relación muy tirante entre Inglaterra y Rusia por conflictos diplomáticos, tanto que desde el gobierno inglés anunciaron un boicot al próximo Mundial, que se realizará en tierras rusas.

Pero por lo pronto, el principal objetivo a corto plazo del Arsenal deberá ser sacar la mayor diferencia posible como local, en el Emirates Stadium, para así viajar a Rusia con un margen de error lo más amplio posible, para jugar con tranquilidad y sin desesperarse en un terreno que puede poner fin a sus aspiraciones de jugar el máximo certamen europeo la próxima temporada.

Regresar a la Champions

El Arsenal espera y confía en que su paso por la UEFA Europa League sea algo transitorio y que jamás deba volver a repetirse. Los ‘Gunners’ apuestan a lograr vencer en este torneo para poder regresar al máximo certamen en la próxima temporada, algo que no están consiguiendo en su país.

Lacazette se perfila como titular para este duelo | Foto: Arsenal

Sin bajas para este duelo y con el regreso de Alexandre Lacazette, Arsene Wenger puede contar con completa disponibilidad de la plantilla, a excepción de Pierre Emerick-Aubameyang, quien no puede formar parte debido a que no cuenta con un cupo disponible, ya que la UEFA solo permite un cambio en la lista para sus competencias, el cual fue utilizado con Henrikh Mkhitaryan.

Vencer y avanzar

El CSKA Moscú es un curioso caso de un equipo que no es favorito, pero que no sorprendería si termina quedándose con la Eliminatoria. Esto es porque los rusos pueden llegar a dejar un mal sabor de boca en Londres, pero es en Rusia donde marcan la diferencia. Si bien el clima ya no es particularmente rudo como en el invierno más puro, sí que juega un papel importante.

Víktor Goncharenko no podrá contar con Viktor Vasin y Mario Fernandes, ambos lesionados, mientras que Kirill Nababkin se encuentra suspendido.

Historial

Dos partidos se registran en el historial entre estos dos equipos, por el Grupo G de la UEFA Champions League 2006/07. El CSKA Moscú venció por 1-0 en Rusia, mientras que en Londres igualaron 0-0, por lo que los rusos tienen la ventaja, aunque sea solamente por un encuentro.

La palabra de los entrenadores

Arsene Wenger reconoció en la previa que “hay una presión extra sobre nosotros para hacerlo extremadamente bien en esta competencia, es parte de ser quienes somos. Es una oportunidad que queremos tomar y mantenernos enfocados en cuán bien jugamos juntos, la calidad de nuestro juego, cómo jugamos al fútbol. La consecuencia será un resultado positivo”.

Wenger pidió calma por la disputa diplomática | Foto: Arsenal

Este podría ser el primer trofeo europeo para Wenger en sus 22 años en Arsenal, algo que comentó el propio entrenador francés: “No vivimos en una tierra de sueños, estamos en cuartos de final y tenemos que ser muy realistas e ir paso a paso, dando todo para avanzar. Entonces veremos”.

Por último, Wenger hizo referencia al conflicto diplomático entre ambos países: “Honestamente, nadie sabe realmente qué está pasando y luce como si las relaciones diplomáticas entre Inglaterra y Rusia al momento están complicadas. Solo espero que esto no afecte a ambos equipos ni a sus fanáticos, ni a los rusos que vengan aquí ni a los ingleses que quieran viajar allá”.

Árbitro

Pavel Královec, de Republica Checa, será el árbitro principal del encuentro, asistido por Roman Slyško, de Eslovaquia, e Ivo Nadvornik. Jan Paták oficiará como cuarto árbitro, mientras que los adicionales serán Petr Ardeleanu y Karel Hrubes.

Posibles alineaciones