El debate: ¿quién debe ser el portero del Sevilla?

La portería del Sevilla ahora mismo es una de las mayores incógnitas que el entrenador italiano Vincenzo Montella tiene en su cabeza. Al principio, todo parecía indicar que Sergio Rico era el guardameta titular del equipo hispalense, sin embargo, las últimas actuaciones del meta han hecho que Montella se replantee este hecho, jugando David Soria el pasado martes.

Soria debe ser titular (Antonio Jesús Torres Chia)

En las horas previas del partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League saltó la noticia de la titularidad de David Soria en lugar de Sergio Rico. El guardameta madrileño apenas ha contado con oportunidades en esta temporada, jugando solamente diez partidos entre Liga, Copa y Champions; siendo nueve completos debido a su lesión en los primeros 5 minutos de la jornada 1 de La Liga Santander frente al Espanyol. En esos nueve encuentros solo ha encajado nueve goles: uno del Leganés y del Celta, dos del Barcelona y del Bayern, y tres de la Real Sociedad.

Los números de David Soria podrían haber sido menos si hubiese tenido más regularidad. Un portero de la proyección de Soria no puede estar en el dique seco sin contar con minutos tanto tiempo, ya que el último partido que disputó el cancerbero fue ante la Real Sociedad en diciembre del pasado año.

"Soria tan solo ha encajado nueve goles en diez encuentros"

En el partido frente al Bayern debutó en Europa y no lo hizo nada mal, muy seguro en las salidas y en las jugadas de peligro, a diferencia de Sergio Rico, que se está mostrando inseguro en esta faceta. Los dos goles de los alemanes vinieron de dos rebotes en jugadores de campo del Sevilla, por lo que Soria no pudo hacer nada. Si esos balones no hubiesen golpeado en estos, seguramente no habrían entrado. Es más, con un poco continuidad en los partidos, al menos el primero de los tantos lo hubiese detenido. Sin embargo, estos solamente son suposiciones. Montella, por su parte, parece que ha dado un tirón de orejas a Sergio Rico, haciéndole ver que no tiene asegurado estar bajo los tres palos si no se pone las pilas.

Las estadísticas de ambos porteros son claramente opuestas, mientras que Soria ha jugado diez partidos y ha encajado nueve goles; Rico ha disputado 40 encuentros y ha recibido 54 tantos. Los datos de Rico son escalofriantes, dado la talla de un portero que ha ido convocado con la selección española. Tanta es la calidad de David Soria que tras lesionarse en la pretemporada de la 2016/17, siendo Sirigu el fichaje para ocupar su puesto, volvió tras su estancia alejado de los terrenos de juego y le quitó el sitio al guardameta italiano.

Soria despeja ante Lewandowski. | UEFA.com

Uno de los temores de los defensores del portero es su posible salida. En numerosas ocasiones se ha rumoreado que Soria quería marcharse por no contar con minutos, estando el Deportivo de La Coruña al acecho del arquero. Pese a esto, su profesionalidad y la esperanza de poder ser el portero titular del Sevilla Fútbol Club, le hacen quedarse en la entidad.

La derrota ante el conjunto alemán no ha hecho más que ver las aptitudes del portero, que dio mucha más seguridad que con el de Montequinto. Se espera que en el partido de vuelta en el Allianz Arena, Vincenzo Montella vuelva a contar con David Soria bajo los palos, ya que es una apuesta segura y de futuro para muchos años en el club de la capital de Andalucía.

Razones por las que Sergio Rico debe ser titular (Miguel Xerez)

Sergio Rico debe seguir siendo el portero titular del Sevilla FC. El joven guardameta sevillista lleva siendo titular cuatro temporadas, incluyendo la presente, desde que en la 2014/15 arrebatase el puesto a Beto. Desde entonces, ha demostrado su talento y aptitudes para triunfar en el equipo que le ha visto crecer.

Es un gran portero

Precisamente, ese es el primer motivo por el que el portero sevillano debe seguir siendo titular, por lo que ya ha demostrado. En el fútbol no se suele tener memoria. Solo importa el presente. Y, en parte, debe ser así. No se debe vivir del pasado.

"Montella ha seguido apostando por él"

Pero Rico no está viviendo del pasado. Es un gran portero, y lo ha demostrado. Y su talento no se reduce a las fronteras sevillanas, sino que ha llamado a las puertas de la selección. Del Bosque ya contó con él para los partidos clasificatorios para la Eurocopa 2016, a la que también fue convocada.

Cuestión de confianza

Ha demostrado que fue un gran portero… y lo sigue siendo. Tan solo debe pulir un par de aspectos: la confianza y las salidas por alto. Son sus dos fallos más destacados. Lo mejor es que son corregibles. Además, de solucionarse su falta de confianza, probablemente redundaría en mejores salidas aéreas, recudiéndose aún más el problema.

Es entendible la situación de Rico. El guardameta comenzó la temporada sin la confianza del míster. Berizzo abogaba por las rotaciones, incluso en la portería. Algo respetable por ser su forma de entender la gestión del equipo, pero poco habitual. Casi todos los entrenadores tienen a su portero titular en el que depositan su confianza. Rico no contaba con ello, por lo que también perdió parte de seguridad en sí mismo. Eso le llevó a errar en alguna ocasión y que se generase un entorno de duda y crítica hacia su persona. A su vez, esto provocó una pérdida mayor de seguridad y más errores. Se trata de un círculo.

Rico se lamenta al encajar el 2-2 del Barcelona. | Foto: SevillaFC

No es cuestión de justificar sus errores, sino en ahondar en los orígenes del asunto. Sergio no falla por ser un mal portero, porque ha demostrado su valía. Falla, probablemente, por falta de seguridad y confianza en sí mismo y por parte del entorno. El problema, surgido durante las rotaciones con Berizzo, lejos de solucionarse, han empeorado con Montella. No por culpa del técnico italiano. Al contrario; desde su llegada, Montella ha apostado por él. Pero sí que han ido a más sus detractores, que aprovechan cualquier fallo para intentar sentenciarle.

Es de la casa

Sergio Rico es de la casa. Lleva jugando en el Sevilla FC y en las categorías inferiores toda su vida. Ha luchado mucho para poder llegar al primer equipo, y conoce lo que es sentimiento sevillista. Y eso es importante en el vestuario y en la cantera. Es un ejemplo para los canteranos de que se puede alcanzar el sueño de jugar en el primer equipo.