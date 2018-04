El debate: Playoffs en Cornellà, ¿sueño o realidad?

El Cornellà lleva inmerso en la zona noble de la clasificación prácticamente desde el inicio del campeonato. Es por esto que no sería una locura ver a los de Jordi Roger disputando la promoción de ascenso a Segunda División.

Pese a haber perdido la cuarta plaza hace dos jornadas, los catalanes tienen su partido más importante este próximo fin de semana en su enfrentamiento ante el CF Badalona. Una temporada muy meritoria la que está cuajando el Cornellà, pero que puede verse manchada por la no clasificación para los playoffs de ascenso.

Esta temporada sí! (Mark Sanmartin)

En Cornellà saben que es ahora o nunca. Es más que una realidad. La historia reciente del club está llena de éxitos, ascensos de categoría y varias participaciones en Copa del Rey con especial mención a la eliminatoria ante el Real Madrid. Queda lo más grande por vivir, una promoción de ascenso a la Liga 123.

Un proyecto ambicioso dentro de las limitaciones presupuestarias (sigue siendo uno de los presupuestos más bajos del grupo III) ya presumía de un claro objetivo. A pesar de no obtener ninguna ayuda económica municipal por parte del Ayuntamiento, la directiva tenía claro que tocaba hacer un esfuerzo.

Una plantilla equilibrada ha sido clave esta temporada

Es una de las mejores generaciones de jugadores de la casa con jugadores como Pep Caballé, “el pitbull" Sergio Gómez, Edgar y Xemi, entre otro,s y jugadores con pasado en Segunda como Fito Miranda, Marc Caballé o Pere Martinez e ,incluso, en Primera División y Champions League como Joan Oriol, o Europa League con el holandés Leon de Kogel. Fichajes como los de Sergio Cortés, Fall, Maureta, Valentín, Craviotto o Rafa Mujica hacen de este grupo un equipazo.

Lo más importante de esta temporada es el cambio de tendencia a la hora de jugar el esférico. Con estos futbolistas se ha pasado del pelotazo a los “tanques” al control de posesión.

Foto: UE Cornellà

Pese a llevar pocas temporadas en la categoría de bronce del fútbol nacional, el Cornellà ha conseguido situarse en las últimas dentro de los 10 primeros puestos de la tabla. El respeto ganado entre sus rivales produce, sobre todo en casa, un favoritismo a la victoria inexistente en anteriores ligas. Por Cornellà han pinchado equipos como el Mallorca, el Villarreal B o el Lleida.

Jugar sin presión ha ayudado al equipo a asentarse en los playoffs

Hay que aprovechar esta tendencia ganadora que se ha implantado en Cornellà. Sabiendo que esta institución no tiene la “obligación” de ascender como las anteriores mencionadas, la lógica determina que quizás es un tren que no vuelva a pasar por esta estación. La ilusión es inmensa y tras más de media vuelta en zona de promoción no se contempla otra cosa que no sea quedar en ella.

En mi humilde opinión, la del Cornellà, es la cuarta mejor plantilla del Grupo III superando a un irregular Lleida y un sorprendente Badalona, que son los inmediatos competidores de los verdes para lograr la gloria. Un míster y ayudantes con amplia experiencia y conocedores de la casa es la mejor dirección técnica que pueda tener este club.

Por todo ello ¿es posible imaginar al Cornellà jugando el playoff de ascenso a Segunda División? ¡Por supuesto que sí! ¡Esta es la temporada transitoria entre el sueño y la realidad!

Sin pleno en casa, ¿es posible el playoff? (Oscar Yeste)

El sueño de la promoción de ascenso sigue más vivo que nunca a falta de seis jornadas para el término de la competición. El trascendental duelo ante el Badalona marcará un antes y un después en la lucha por la promoción. Un triunfo serviría como inyección para afrontar las cinco finales restantes, pero un tropiezo complicaría mucho la participación de los verdes en los playoffs de ascenso a la Liga 123.

Un partido clave para asegurar el playoff

El Nou Municipal de Cornellà recibirá el domingo el que será, probablemente, el partido de la jornada en el grupo III de la Segunda División B. Una plaza en juego en la zona de promoción entre Cornellà y Badalona en solo noventa minutos sobre el verde de la ciudad del Baix Llobregat. Un sólo punto separa a ambos equipos y la victoria resultará vital para cualquiera de los dos. La derrota verde dejaría al equipo tocado y ante un calendario engañoso.

El panorama para el Cornellà podría verse favorable ya que no tiene enfrentamientos directos más allá del de la próxima jornada ante el Badalona, pero el resto de rivales se están jugando la supervivencia en el bronce. Cierto es que el Deportivo Aragón está prácticamente condenado a la Tercera División, pero hace bien poco tanto Atlético Saguntino como Ontinyent CF sufrieron duras derrotas ante unos chavales que buscan una oportunidad en el primer equipo maño.

Foto: UE Cornellà

Tras el desplazamiento a tierras aragonesas, el calendario presenta rivales inmersos en la lucha por la permanencia. Peralada, Penya Deportiva, Atlético Baleares y Atlético Saguntino son los cuatro conjuntos con los que el Cornellà cerrará su participación en esta liga. Todos ellos desean continuar una temporada más en Segunda B, por ello ninguno de los cuatro encuentros será fácil para los pupilos de Jordi Roger.

En casa el Cornellà suele ser mucho más fiable que fuera, pero cabe recordar que en el último choque el Olot se llevó los tres puntos del Nou Municipal. Por lo tanto, si los verdes no sumasen nueve puntos en los tres partidos que restan en Cornellà, el sueño de los playoffs se esfumaría.

Saguntino y Baleares pueden truncar el sueño del Cornellà

Y es que lejos del Nou Municipal el Cornellà baja demasiado su rendimiento. Solo cuatro victorias en dieciséis encuentros como visitantes son el balance de los de Jordi Roger en esta temporada. Rascar algo de Son Malferit y de Morvedre será complicadísimo cuando tanto el Atlético Baleares como el Saguntino se juegan la permanencia.

En definitiva, si el Cornellà no consigue sumar un pleno en sus partidos como local, los playoffs serán prácticamente imposibles. Si se escapa más de un punto de los tres encuentros que restan en el Municipal, el sueño de la promoción de ascenso quedará en eso, un sueño que jamás llegó.