El debate: ¿debe estar Marcos Alonso en la convocatoria?

Google Plus

Puesto a puesto, siempre hay debate. Jugadores fijos que sienten la presión de los nuevos y jóvenes talentos que van pisando fuerte con la fuerza de un huracán, arrasando en sus clubes y haciéndose de notar para cualquier entrenador o seleccionador.

La llamada de la selección, esa llamada que todo jugador espera recibir algún día. Esa llamada supone tomar el papel de representar a un país entero con una misma ilusión: coronarse como la mejor selección, ya sea de Europa o del mundo. Cada temporada, el esfuerzo y la perseverancia; el crecimiento y el desarrollo profesional son metas a cumplir por cada jugador, buscando la recompensa de jugar con la Roja.

Los talentos que año tras año van llamando a la puerta de la selección española van creciendo y cada vez es más difícil la tarea del seleccionador, no solo por quién llevar, sino por ver quién es el que se queda fuera de la selección. Actualmente, el fútbol español se está expandiendo por todo el continente europeo en los mejores equipos del mundo, y cómo olvidar aquella época dorada en la que España reinó y que pretende recuperar.

La Roja necesita a un jugador como Marcos Alonso (Iván Alonso - @IvanAlonso95)

Marcos Alonso es uno de esos jugadores que han hecho méritos año tras año para poder contar en las filas del seleccionador español. En las pasadas citas de España con Alemania y Argentina, el técnico español, Julen Lopetegui, quiso reconocer el trabajo duro de Alonso convocándole para esos amistosos. Frente a Argentina, Marcos Alonso entró para sustituir a Jordi Alba, participando en el encuentro en el que España sometió a la albiceleste por un resultado de 6-1.

Actualmente, Alonso es un jugador polivalente que juega de lateral izquierdo, siendo decisivo en la defensa y muy participativo en el ataque. Jordi Alba suele contar como titular en el equipo, ya que siempre ha desempeñado un papel muy importante, en cambio, pocos jugadores pueden sustituirle y que no se note su ausencia. La Roja tiene una gran cantidad de laterales, como son Gayá, Bernat, Grimaldo, incluso Azpilicueta o Monreal, sin embargo, en los últimos tiempos el indiscutible ha sido Jordi Alba, ya que el resto de competidores por el puesto no eran capaz de cubrirlo como el jugador de FC Barcelona. No obstante, ese problema se acaba con la aparición de Marcos Alonso, el jugador que rivalizará con Jordi Alba.

Con un valor de mercado en torno a los 35 millones de euros, el actual jugador del Chelsea cuenta con bastante protagonismo. Conte le utiliza de lateral izquierdo, no obstante, durante la temporada pasada le probó de centrocampista izquierdo donde dio grandes resultados. Alonso se adapta a todas las necesidades del equipo, algo que demostró en sus 90 partidos con la Fiorentina, equipo en el que mostró su mejor cara. El que una vez fue jugador del Real Madrid Castilla lleva siete goles y tres asistencias, convirtiéndolo en uno de los defensas más goleadores de toda Europa.

El jugador blue tiene ambición, ya que busca la victoria en cada partido y, en relación con la cita en Rusia, Alonso dijo que sería un sueño ir al Mundial y poder hacer un buen papel. Las grandes actuaciones de Alonso le han servido para recibir la llamada de Lopetegui para los amistosos, por lo tanto, en lo que resta de temporada, lo más seguro es que el jugador del Chelsea de todo su máximo potencial con el objetivo de poder sacarse el billete para viajar a Rusia, para vestir la camiseta de la Roja y con el sueño de alzarse campeón del mundo.

En un Mundial se enfrentan las mejores selecciones, por lo tanto, las posibilidades que se pueden dar en un partido pueden ser bastantes variadas. No se puede ir a un partido de un Mundial con solo un planteamiento del encuentro, ya que los esquemas pueden variar y el partido se puede desarrollar de maneras muy distintas. Por todo ello, Marcos Alonso es un jugador clave, ya que su polivalencia le permite encajar en distintos planteamientos tácticos, a diferencia de otros jugadores que solo son capaces de desempeñar su función.

Por todo esto, Marcos Alonso se merece la llamada de Julen Lopetegui para poder disputar el Mundial de Rusia que se disputará en junio de este año. En el Chelsea, los méritos hablan por si solos, siendo pieza fundamental en los esquemas de Conte y, además, la Roja necesita a un jugador tan polivalente como Alonso para estar preparados ante cualquier imprevisto.

Marcos Alonso llega tarde (Jorge Jiménez - @JorgeJimz17)

La posición de lateral izquierdo de la selección española tiene nombre y apellido: Jordi Alba. El jugador del FC Barcelona se ha desatado esta temporada y es indiscutible (este año aún más) como titular en la Roja. Además, cuenta con el apoyo de Lopetegui que le ha llamado siempre que el lateral haya estado disponible. Tan solo queda saber quién será el compañero que le acompañe en su posición de cara al Mundial.

La llamada en la última convocatoria fue para Marcos Alonso, que por fin ocupó esa plaza que tanto ansiaba desde hace mucho tiempo y que, por méritos propios la merecía, pero quizás ha llegado un poco más tarde de lo normal, o no es su momento. El jugador de 27 años se hizo grande en Italia, con la camiseta viola de la Fiorentina, y llegó al Chelsea para desbordar por la banda izquierda como un misil.

Pero la selección española ahora tiene más candidatos que nunca para esa posición, y quizás debió de ser antes esa llamada que cambiara la situación de Marcos Alonso. Jugadores que año tras año están brillando en sus equipos y no tienen nombre ni apellidos que puedan ayudar a su llegada al estrellato, como es el caso de Sergio Escudero.

Sin duda alguna, el lateral izquierdo del Sevilla se ha hecho grande en el conjunto de Nervión, donde nadie le quita la titularidad porque es merecedor con creces de esa oportunidad. Y es más, cumple en todo, tanto en ataque como en defensa y, actualmente, en un equipo que ha cambiado de entrenador en los últimos años más de dos veces y sigue intratable como titular, es porque saben de su potencial, un potencial que debe ser atendido por Lopetegui.

Otros nombres que esta temporada están teniendo unas grandes actuaciones son, por ejemplo, Gayá, que desde la llegada de Marcelino se ha afianzado aun más en el lateral izquierdo de uno de los equipos revelación esta temporada. Porque, otro de los aspectos en contra que tiene Marcos Alonso es que el Chelsea está lejos de igualar los registros del año pasado, ha bajado mucho el nivel. Quedó eliminado de la Champions League en octavos de final y, según los resultados ligueros, su nivel de determinación en la plantilla ha bajado ya que el equipo incluso está más cerca de cursar la Europa League el año que viene que la Champions.

También se suma a la lista su compañero de equipo Azpilicueta que, a pesar de contar con el mismo hándicap que Marcos Alonso, la polivalencia que tiene el navarro es lo que le hace merecedor de, por qué no, cursar también el lateral izquierdo de la Roja y, en caso de que Lopetegui tenga que utilizar una defensa de tres, su crecimiento como central y su polivalencia le hace ser un candidato perfecto.

En definitiva, muchos son los pretendientes para un puesto que hace un par de temporadas sí que necesitaba de alguien como Marcos Alonso para ser ocupado pero, en la actualidad, otros jugadores son merecedores de esa oportunidad que tanto buscan.