El debate: ¿quién debe acompañar a Guitián en la zaga?

En las últimas semanas, el rendimiento mostrado por Alberto Guitián ha ido in crescendo como un rayo de esperanza para el sportinguismo. El central cántabro, un viejo conocido de la casa rojiblanca tras su paso por el filial y su corto periplo en el primer equipo, ha logrado colarse entre Álex Pérez y Barba y abrirse un hueco en la titularidad. Las lesiones de los dos centrales han sido los detonantes que han impulsado su papel protagonista. Para Rubén Baraja, el defensa montañés es actualmente su hombre de confianza en la zaga rojiblanca, lo que implica que uno de los dos centrales, claros titulares en lo que va de campaña, tenga que ser relegado al banquillo. ¿Quién debe ser el premiado con la titularidad?

Dar continuidad a la zaga de los dos últimos partidos (Jorge García Cuesta - @jorgegcuesta)

"Álex Pérez es el defensor que mejores prestaciones ha dado hasta el momento"

Sin lugar a dudas, el que más papeletas tiene para ser titular es Álex Pérez. El zaguero madrileño, llegado en el pasado mercado veraniego por petición expresa de Paco Herrera, se ha convertido en el defensa del Sporting que mejores prestaciones ha dado hasta el momento. Titular desde la segunda jornada, su rendimiento desde el principio de temporada ha sido excepcional. Más de 2.500 minutos en los que ha demostrado su papel fundamental en la muralla sportinguista. Los números así lo determinan: 146 recuperaciones, 1.119 pases, tan solo cuatro tarjetas amarillas, diez disparos y un gol. Casi nada.

Álex Pérez celebra su único tanto hasta la fecha con la elástica del Sporting // Imagen: La Liga

En el último encuentro contra el Almería, a pesar del discutido penalti cometido por el central en los minutos finales, la ejecución del zaguero fue bastante destacable. Con Álex Pérez y Barba disponibles para acompañar a Guitián, el primero de los nombrados fue el hombre por el que su técnico apostó para completar la zaga. Parece indudable la preferencia que existe del entrenador pucelano por el defensa madrileño. En el partido de hace dos jornadas, correspondiente al decisivo choque entre el Sporting y el Rayo Vallecano en El Molinón, quizás la presencia de Álex Pérez fue como recurso para cubrir la baja de su compañero Barba, aquejado de una lesión, pero sus minutos sobre el tapete gijonés demostraron el gran momento de forma por el que pasa el central madrileño, en sintonía con los minutos que se merece.

"Álex Pérez es un defensor infranqueable en los balones aéreos"

Las condiciones físicas y técnicas de uno y otro para ocupar el puesto en la zaga también son favorables para el jugador madrileño. El 1,91 de Álex Pérez le permite ser un defensor infranqueable en los balones aéreos, un aspecto en el que Barba se ve superado por su compañero, a pesar del 1,85 que atesora el central italiano. Por otro lado, en las cuestiones puramente técnicas, tanto en defensa como en ataque, los registros del madrileño son también superiores a los del transalpino. Los datos demuestran que Álex Pérez es un zaguero mucho más completo.

Cierto es que ambos jugadores no han recibido demasiadas amonestaciones a lo largo del curso (cuatro el madrileño y seis el italiano), pero en cuanto a faltas cometidas y balones recuperados, las cifras son muy dispares. Álex Pérez se caracteriza por ser un jugador más sereno que su compañero. Las 25 faltas del madrileño contrastan demasiado con las 59 llevadas a cabo por el italiano, un dato nada favorecedor para uno de ellos, que demuestra cierto descontrol durante los partidos.

Álex Pérez se muestra férreo en el marcaje // Imagen: La Liga

En el plano ofensivo, el italiano no tiene nada que hacer con el madrileño. Tan solo tres disparos y ningún gol es un bagaje muy corto para sus prestaciones ofensivas, prácticamente inexistentes. El central transalpino no genera peligro en ataque, al contrario que su compañero. Los diez tiros realizados por Álex Pérez, premiados con un gol frente al Barça B, es suficiente para comprobar las diferencias entre unos y otros de cara a la portería rival. Por otro lado, cabe destacar el hecho de que Guitián y Álex Pérez ya coincidieron en la zaga del Real Valladolid, lo que facilita su compenetración. Los dos partidos en El Molinón y en el Estadio Juegos del Mediterráneo han sido ya un claro ejemplo de esa conexión.

Despacito y con buena letra (Fer Rodríguez Martínez - @Fer_Pocahontas)

A pesar de las múltiples críticas recibidas tras su incorporación en el mercado invernal y a base de buenas actuaciones, Alberto Guitián se ha convertido en pieza clave de la defensa del Sporting. Sobrio al corte y con gran salida de balón, el zaguero cántabro aterrizó de nuevo en Gijón procedente del Real Valladolid (en calidad de cedido y con la ya típica "clausula del miedo"), supo esperar pacientemente su oportunidad y, llegado el momento, junto a Juan Rodríguez, hizo olvidar de un plumazo las ausencias de los dos teóricos centrales titulares: el italiano Federico Barba y su compañero de perrerías en el centro de la defensa vallisoletana el pasado curso, Álex Pérez. Ahora bien, una vez recuperados (ambos disfrutaron de minutos en el duelo del domingo ante la UD Almería) y teniendo en cuenta que Guitián se ha ganado a pulso la titularidad, ¿quién debe ser la pareja de baile del de Los Corrales de Buelna? Bendita duda la que debe despejar esta misma semana el Pipo Baraja.

La reivindicación de Guitián no es más que otra prueba de la competitividad que rige, hoy en día, la plantilla del Sporting. Ahora bien, en un esquema con cuatro hombres atrás, solo hay hueco para dos centrales puros. A pesar de que Guitián ha demostrado en múltiples ocasiones su polivalencia (puede jugar también en el medio del campo), la decisión de moverle del eje central de la zaga no parece la más adecuada. ¿Para qué tocar lo que funciona? En esta tesitura no queda otra que escoger entre Barba y Álex Pérez.

"Técnica, experiencia y seguridad. Así se describe el juego de Federico Barba"

En base a lo expuesto sobre el césped desde que Barba y Álex Pérez visten la elástica rayada del Sporting, el autor de estas líneas se queda, sin lugar a dudas, con la elegancia del italiano. El Molinón parece coincidir al respecto. Técnica, experiencia y seguridad. Términos que describen a la perfección el buen hacer de Barba en el terreno de juego. A principios de curso, el ex del Empoli logró destacar en una defensa (la del Sporting) que hacía aguas por todas partes. Algo nada sencillo. ¿Dónde está pues el límite del romano si comparte el centro de la zaga con un futbolista tan serio como Guitián? Si a ello se suma un suplente de lujo para Segunda División como es Álex Pérez, el resultado es la mejor defensa del campeonato.

Barba saca el balón jugado desde atrás // Imagen: Noelia Déniz - VAVEL

Independientemente de quien sea finalmente elegido por Rubén Baraja para acompañar a Guitián, lo más importante es que el Sporting, con Barba o con Álex Pérez, ha alcanzado el ansiado equilibrio defensivo. Basta con observar las estadísticas para comprobarlo. Desde que Mossa profanase por segunda vez la meta de Mariño en aquel fatídico derbi asturiano bajo la lluvia y hasta que Alcaraz, futbolista del Almería, hiciese lo propio desde el punto de penalti en los minutos finales del encuentro del pasado domingo, transcurrieron nada más y nada menos que 764 minutos sin que el Sporting encajase ni un solo gol. Además de las buenas actuaciones de Mariño, algo que no es siquiera debatible, la defensa rojiblanca se ha mostrado muy segura durante todo ese tiempo. Si la tendencia se mantiene, el Sporting continuará siendo uno de los principales aspirantes al ascenso.