The Usos (c) vs. The New Day vs. Bludgeon Brothers: ¿Quién será el equipo más dominante?

Google Plus

Desde que The New Day llegase a SmackDown tras ser los anfitriones de Wrestlemania 33 se postularon como uno de los equipos más fuertes de a división por parejas de la marca azul. Y es que han tenido una serie de disputas frente a los Usos por los campeonatos, e incluso se han ido quitando el uno al otro los títulos y protagonizaron algunos de los mejores combates del 2017, y es curioso, puesto que su mejor combate fue durante el kick-off de SummerSlam en el que The Usos ganaron los títulos, y es considerado como el mejor combate dentro de un pre-show del 2017.

Por otra parte Bludgeon Brothers llegaron el 21 de noviembre del 2017 a SmackDown y en todas las semanas realizaban squash a todos los competidores locales e incluso en un par de ocasiones a Breezango, pero no tenían ningún rumbo en la empresa, solo se dedicaban a destrozar a sus competidores. No fue hasta hace poco en FastLane en el que interrumpieron el combate entre sus dos oponentes destrozándolos e incluso lesionando a Xavier Woods de la espalda tras aplicarle una powerbomb en la escalinata metálica por parte de Harper.

Las siguientes semanas los dos mastodontes siguieron arrasando a sus contrincantes: primero frente a Jimmy Uso y Big E, y posteriormente frente a los dos equipos de forma individual e incluso Harper frente a Jimmy Uso. Todos los combates los han ganado Bludgeon Brothers, así que se podría decir que es el favorito para ganar los títulos en el magno evento de manera que podría revelar a los otros dos equipos como el equipo más dominante de Smackdown Live. Pero nunca se sabe, probablemente New Day podría sorprender en el combate, aunque cuentan con la desventaja de que solo pueden competir dos, o incluso The Usos podrían intentar retener para demostrar que son los mejores dentro de su división.