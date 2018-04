Previa Real Sociedad B - Arenas: el play-off ante la tranquilidad

Trigésimo tercera jornada en el grupo segundo de la categoría de bronce española. En Zubieta se medirán Real Sociedad B y Arenas. La temporada llega a su fin y los clubes pugnan por alcanzar sus objetivos. La Real B está cuajando una gran temporada para sorpresa del resto de equipos y a día de hoy es un serio aspirante a disputar la fase eliminatoria de ascenso. Los de Aitor Zulaika ocupan la tercera posición de la tabla clasificatoria con un total de 59 puntos. Por muy sorprendente que parezca, el cuadro txuri-urdin está realizando mejor temporada a domicilio que cuando juega en su feudo, lo que les permite ser uno de los mejores posicionados.

Por su parte, el Arenas se ha encontrado con más adversidades durante la temporada. Los de Bolo son el cuadro que más empates ha cosechado del grupo, diecisiete, y el segundo teniendo en cuenta los cuatro grupos. Sólo supera esa marca el Sabadell, que con 20 empates es el cuadro que más X cosecha de los 80 equipos de la categoría. Los de Bolo son duodécimos con 41 puntos en su casillero, con una distancia de nueve puntos sobre el play-out y el descenso directo. Los de Bolo han pasado por apuros durante la mayor parte de la temporada, pero los últimos buenos resultados han permitido al equipo escapar del infierno y empezar a ver la luz al final del túnel, por lo que los de la margen derecha seguramente aseguren su plaza en la categoría de bronce por un año más.

Luchar hasta el final

La parte alta de la tabla está más ajustada que nunca. Los guipuzcoanos se han colado en la zona caliente y están luchando de tú a tú con conjuntos como Sporting B, Mirandés y Racing. Los donostiarras ocupaban hasta la anterior jornada la segunda posición, pero el empate en el derbi del Stadium Gal ante el Real Unión y la victoria del Mirandés el pasado miércoles ante el Caudal (partido correspondiente a la jornada 31 que fue suspendido por la lluvia caída sobre el césped del Hermanos Antuña) hicieron que el filial blanquiazul cediese el segundo puesto a los de Miranda de Ebro. Los pupilos de Zulaika deben seguir con la dinámica de toda la temporada y cuajar un gran sprint final para dar la alegría a su afición y quedar entre los cuatro primeros. Para ello deberán sudar tinta china, pues el calendario no se presenta fácil. Tras el choque ante el Arenas, los locales recibirán en Zubieta a Mirandés y Racing de Santander y viajarán para duelarse con Gernika, Sporting B y Peña Sport. Cuatro de los últimos cinco enfrentamientos serán ante equipos que, al igual que los pupilos de Zulaika, también están inmersos en la pelea por ascender. Por lo que los de Zubieta se jugarán toda la temporada en estos choques finales y de ellos dependerá el puesto que ocupen a final de temporada.

Zulaika no podrá contar con Merquelanz por lesión. Lapeña y Olaizola corren el riesgo de perderse el crucial encuentro de Urbieta en caso de ser amonestados.

A por la salvación matemática

Una vez dejado atrás el play-out, el cuadro de Bolo busca salvarse matemáticamente. El Arenas ha tenido que pelear jornada tras jornada para intentar salir de los puestos de abajo. Los areneros no han tenido los resultados que esperaban en la mayoría de sus encuentros, por ello es que han empatado diecisiete veces, como se ha mencionado más arriba. A los vizcaínos les ha costado en varias ocasiones cerrar los partidos, y ha sido en la recta final de los encuentros donde se le han escapado los puntos. Tras varios meses de dudas y resultados no favorables, los rojinegros han encadenado cinco jornadas sin conocer la derrota, sumando tres victorias, lo que les ha permitido poder respirar y verse con más confianza y moral para mantener la categoría. La contundente victoria por 3-0 ante Osasuna B realzó el ánimo del equipo y consiguieron la victoria en la siguiente jornada en casa del Tudelano, 0-1. La anterior jornada lograron un valioso empate en Gobela ante la UD Logroñés, firmando así tres jornadas sin encajar gol. Aunque cuenten con la tranquilidad por los últimos resultados, los de Bolo no tienen un fácil calendario y no podrán confiarse. El Arenas se enfrentará a Real Unión y Mirandés en Gobela y viajarán a casa de Leioa, Gernika y Sporting B. Encuentros para nada asequibles y que exigirán el máximo a los areneros.

Cabero, Llerena y Jordan tienen cuatro amarillas y en caso de verla en el encuentro de Zubieta causarían baja para medirse al Real Unión.

Posibles alineaciones