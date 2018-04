Previa Amorebieta - Bilbao Athletic: duelo de necesidades opuestas

Entramos en la recta final de la temporada y se van decantando las aspiraciones de cada club. En Urritxe se enfrentan Amorebieta y Bilbao Athletic, cada uno por objetivos muy opuestos. El Amorebieta busca una victoria que le aleje por fin de la zona del play-out y poder respirar tranquilo después de una temporada bastante irregular. Enfrente estará el Bilbao Athletic. Los de Garitano tienen el objetivo de clasificarse entre los cuatro primeros a final de temporada, y por el momento no lo están logrando.

A lo largo de la historia, los enfrentamientos entre el Amorebieta y el Bilbao Athletic han deparado 4 empates, 5 triunfos de los zornotzarras y 6 del filial rojiblanco. El encuentro de la primera vuelta se saldó con empate, 1-1, con goles de Iker Seguín para los azules y de Gorka Guruzeta para los rojiblancos.

En busca de la tranquilidad

No cabe duda de que la temporada del Amorebieta no está siendo para nada buena. Los de Xabi Sánchez comenzaron la temporada de la peor manera posible. El cuadro dirigido entonces por el exjugador del Athletic Club, Joseba Etxeberria, no obtuvo su primera victoria hasta la séptima jornada, frente al Arenas, 3-1. Hasta entonces, tan sólo habían conseguido empatar frente al Osasuna B, cosechando de este modo cinco derrotas. Las jornadas avanzaban y los de Urritxe despegaron en la clasificación, encadenando una racha de 13 encuentros sin conocer la derrota, cosechando siete empates y seis victorias. Resultados que, sin duda alguna, neutralizaban los conseguidos en el inicio de temporada y devolvía el ánimo a la plantilla. A principios de febrero llegó la marcha de Etxeberria al Tenerife. Etxebe conocía el interés del equipo canario por contratarle pero el técnico de Elgoibar se mantenía a la espera de la destitución de José Luis Martí como técnico del Tenerife. Tras la derrota ante el filial de la Real Sociedad, la presidenta del Amorebieta anunció la marcha de Etxeberria. Su sustituto sería Xabi Sánchez, exjugador de los azules precisamente.

Xabi Sánchez dejaba claro desde el principio de su andadura como técnico del Amorebieta que el equipo iba a ofrecer una cara luchadora. El propio míster se declaraba una persona valiente, y eso mismo quería ver reflejado en el equipo. No se cumplió el dicho de "entrenador nuevo, victoria segura" en el caso de Sánchez. El técnico alavés obtuvo un empate en su primer partido al mando de los azules. La primera victoria no llegaría hasta hace cuatro jornadas. El Amorebieta recibía al líder en Urritxe en lo que se preveía que fuese un igualado encuentro. El Sporting B no supo plantar cara a los vascos y los de Sánchez vencieron por un contundente 3-0. Primera victoria del Amorebieta desde que el exjugador azul estuviese a cargo del cuadro zornotzarra. La siguiente y última, por el momento, victoria fue tan sólo hace dos semanas. Los locales se impusieron por otro contundente resultado. Ésta vez quien visitaba Urritxe era el Peña Sport, y el Amorebieta vencía 4-1.

Los locales tienen por delante cuatro encuentros a disputar en Urritxe. Factor del que deben aprovecharse para sacar los máximos puntos posibles y mantener la categoría. Por Urritxe pasarán Barakaldo, Leioa y Caudal después de enfrentarse al filial rojiblanco. Lejos de su feudo, visitarán Olaranbe y El Plantío para medirse a Vitoria y Burgos, respectivamente. La permanencia está cerca, sólo una catástrofe enviaría al Amore a disputar el play-out, aunque la competitividad que se está viendo ésta temporada hace que no pueda darse nada por hecho, ya que en cuestión de un minuto todo puede cambiar...

Ortega y Morgado son los únicos con riesgo de perderse el choque ante el Vitoria por acumulación de tarjetas en caso de ver la cartulina frente al Bilbao Athletic.

A romper el maleficio

Los de Lezama llegan en forma al tramo final de temporada. A pesar del tropiezo en Olaranbe hace dos jornadas, los de Garitano tan sólo han caído derrotados en dos ocasiones en los últimos ocho encuentros. Los cachorros luchan cada jornada por ocupar la cuarta plaza y no llegan a alcanzarla. Los resultados a domicilio no acompañan, 3 victorias, 7 empates y 6 derrotas es el balance de los rojiblancos lejos de Lezama, y vistos los resultados en casa, es una obviedad que la plantilla flojea fuera. El final de temporada ha llegado y los tropiezos y pinchazos no pueden ocupar lugar en un conjunto que tiene como objetivo prioritario colarse entre los cuatro mejores. El Bilbao Athletic es 6º con 55 puntos, empatado con el Gernika. Sólo tres puntos separan a los leones del 4º clasificado, el Racing de Santander. Es por ello por lo que el cuadro dirigido por Garitano no puede permitirse tropezar más, ya que tres puntos es una distancia asequible de reducir. Por lo que si el filial rojiblanco quiere pelear hasta el final por esa cuarta plaza no puede permitirse ni una derrota más en lo que resta de campeonato.

Veremos un apasionante final de temporada en esa lucha por la cuarta plaza. Para alcanzar el objetivo, las opciones de los leones pasan por conseguir la victoria ante el Amorebieta. Para ello, la aportación ofensiva de jugadores como Gorka Guruzeta y/o Asier Benito es crucial, ya que entre los dos han logrado casi el 50% de los goles del equipo. Ambos delanteros son los máximos goleadores del equipo con 13 y 8 goles, respectivamente.

Garitano tiene la baja de Nolaskoain, jugador clave en los planes del técnico vizcaíno, ya que ha participado en todos los encuentros hasta la fecha. Baqué, Areso y Dopi se perderían el duelo ante el Burgos en caso de ser amonestados en Urritxe.

Posibles alineaciones